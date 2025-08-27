Ранее до 57% звонков — подозрительные: мессенджер МАХ подключил антифрод-систему для защиты от мошенников
МАХ внедрил защиту от мошенников с помощью Сбера и Kaspersky
Национальный мессенджер MAX начал интеграцию сразу двух антифрод-систем — от «Лаборатории Касперского» и Сбера. Теперь при звонке через мессенджер пользователи смогут видеть репутацию номера, а сам мессенджер — распознавать подозрительные попытки мошенничества.
Проверка номера — ещё до ответа
Совместно с «Лабораторией Касперского» MAX внедряет технологию Kaspersky Who Calls — систему оценки рисков, основанную на машинном обучении и Big Data. При входящем звонке пользователь получает информацию о репутации номера, его категории и названии компании.
Система автоматически сверяет номер с собственной базой рисков, анализируя поведенческий паттерн и историю активности. Уточняется, что Kaspersky Who Calls работает без передачи содержимого разговоров и конфиденциальных данных — только по «обёртке» звонка.
Сама необходимость такой интеграции назрела давно: по данным Kaspersky, в первой половине 2025 года 57% пользователей в России столкнулись с подозрительными звонками с неизвестных номеров. MAX стал первым мессенджером в стране, встроившим эту защиту в интерфейс коммуникации.
Двойная защита со Сбером
Пока «Лаборатория Касперского» закрывает часть проблем на входе, Сбер подключился к построению глубинного антифрода. В рамках пилотных проектов специалисты Сбера и MAX тестируют технологии, которые помогут выявлять мошеннические попытки уже в момент транзакции или общения — до того, как пользователь потеряет деньги.
Технологии Сбера умеют не только распознавать подозрительные номера, но и определять, когда человек действует под давлением. Система может приостановить операцию до завершения перевода, если у алгоритмов есть основания полагать, что клиента пытаются обмануть.
Теперь эту экспертизу начали применять и в контексте MAX. В планах — интеграция антифрод-инструментов в операционную логику мессенджера и подключение онлайн-механизмов раннего реагирования.
Проверки в обе стороны
Важно, что технологии используются не только для входящих звонков, но и для анализа самих номеров, зарегистрированных в системе MAX. Алгоритмы отслеживают попытки повторной регистрации, массовой рассылки, изменения поведенческой модели и другие сигналы, указывающие на фрод.
Всё это — часть стратегии по повышению доверия к мессенджеру, который амбициозно заявляет о себе как о замене привычных каналов общения и коммуникации с сервисами.
Контекст
Для банков и маркетплейсов антифрод — далеко не новая история, но теперь похожий уровень безопасности приходит и в мессенджеры. Он особенно важен в MAX, который становится частью госцифры.
Системы Kaspersky Who Calls и экспертиза Сбера должны закрыть любые пути для потенциальных мошеннических сценариев.
