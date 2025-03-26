В Москве упростили порядок размещения летних веранд

Правительство Москвы упростило требования к размещению летних веранд. Веранды без специального оборудования теперь можно размещать, не согласовывая проект, рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Что изменилось? В частности, не согласовывать проект можно будет, если на веранде установлены только зонты (не выше первого этажа ресторана или кафе, с каркасом из металла, дерева или композитных материалов), столы и стулья промышленного изготовления (не интерьерные и не садовые) и компактные элементы цветочного оформления.

Собянин также отметил, что веранды должны примыкать к кафе или ресторану либо стоять на расстоянии не больше 5 м от объекта общепита. В свою очередь, для веранд со сложным оборудованием (перголами, декоративными ограждениями, осветительными и обогревающими приборами и другим) согласование по-прежнему требуется.

Как подать заявку на размещение веранды? Мэр уточнил, что подать уведомление о размещении летней веранды можно будет на портале mos.ru. Новый сезон начнется 1 апреля.

В ноябре 2024 года власти Москвы разрешили ресторанам использовать веранды круглый год. Для этого предприниматели должны обеспечить их безопасность, очищая прилегающую территорию от снега и наледи в радиусе 5 м. Также веранды не должны мешать работе коммунальных служб.

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