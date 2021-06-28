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RB.RU выпустил стикеры для Viber

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Татьяна Петрущенкова
Татьяна Петрущенкова

Выпускающий редактор

Татьяна Петрущенкова

В паке: 22 оригинальных стикера про трудовые будни бизнес-партнеров — оптимистичного корги и сфинкса-скептика.

RB.RU выпустил стикеры для Viber

Стикерпак «Миллионные обороты» можно скачать здесь

Миллионные обороты

Иллюстратор: Анастасия Топонен

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