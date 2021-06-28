RB.RU выпустил стикеры для Viber

Татьяна Петрущенкова
В паке: 22 оригинальных стикера про трудовые будни бизнес-партнеров — оптимистичного корги и сфинкса-скептика.
RB.RU выпустил стикеры для ViberТатьяна Петрущенкова
Стикерпак «Миллионные обороты» можно скачать здесь.
Иллюстратор: Анастасия Топонен
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