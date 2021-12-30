Реакции, скрытый текст и QR-коды — какие еще функции появились в Telegram после обновления

В мессенджере Telegram перед Новым годом внедрили 12-е обновление с любопытными функциями. Пользователям стали доступны «реакции», автоперевод сообщений, QR-коды и скрытый текст.

Новая функция «реакции» позволяет быстро высказывать оценку с помощью анимированных и интерактивных эмодзи. Достаточно дважды или однократно нажать на сообщение. «Реакции» всегда включены в личных чатах, а в группах могут быть доступны по решению администраторов.

«Скрытый» текст поможет публиковать «спойлеры», не опасаясь, что кто-то нехотя их увидит. Сообщение будет выглядеть как затертое.

«Перевод» позволяет читать сообщения на любых языках. Переносить текст никуда не нужно, достаточно его коснуться. На свой язык можно перевести любое сообщение, в том числе в каналах. Такую возможность легко включить в настройках, выбрав «Язык».

Добавлены функция QR-кодов для перехода в профиль пользователей. Можно создавать QR-коды для групп, каналов и ботов.

К Новому году разработчики добавили в Telegram еще больше интерактивных эмодзи.

«Отправьте любой из них отдельным сообщением в личном чате, а затем нажмите на него, чтобы запустить эффект одновременно для вас и собеседника», — сообщил Telegram.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров похвастался, что его мессенджер безопасней, чем WhatsApp.

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Фото на обложке: Telegram