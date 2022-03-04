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Релокация на Шри-Ланку: что нужно знать

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Елена Черкас
Елена Черкас

Глава отдела интервью и лонгридов

Елена Черкас

Судя по активности тематических сообществ, число граждан РФ, желающих покинуть страну, растет в геометрической прогрессии. Так, в один из наиболее популярных релокационных чатов в Telegram за последние трое суток вступило более 15-ти тысяч человек.

Одним из доступных для россиян направлений остается Шри-Ланка. Среди преимуществ — возможность пребывания в стране до 30-ти дней без визы и относительно недорогие билеты.

Александра Калачева, event producer, собрала и опубликовала ключевую информацию для тех, кто планирует улететь на Шри-Ланку прямо сейчас. Мы публикуем гид Александры с незначительными изменениями.

Релокация на Шри-Ланку: что нужно знать

Вступить в самый большой русскоязычный чат на Шри-Ланке можно по ссылке.

 

Правила въезда на Шри-Ланку для вакцинированных туристов:

  • Необходимо получить онлайн-визу на этом сайте. Стоимость — $30 с человека. Распечатанная версия не нужна.
  • Подготовить сертификат о вакцинации на английском языке. Вакцина не имеет значения, «Спутник» подходит. Сам документ можно скачать на «Госуслугах». Последний компонент вакцины должен быть сделан не менее чем за 14 дней до поездки.
  • Приложить ПЦР-тест не старше 72 часов.
  • Заполнить декларацию о здоровье пассажира на сайте аэропорта и сохранить присланный QR-код в виде скрина на телефоне — он понадобится при выходе из аэропорта, а также его могут спросить при посадке на самолет.
  • Обязательно заполнить в самолете карточку въезда — ее отдают на таможне вместе с паспортом.
  • Купить медицинскую страховку.

 

Обмен валюты

Рекомендуется иметь при себе наличные доллары, желательно — новые купюры. Их можно обменять по наилучшему курсу в местных ювелирных магазинах или у частных лиц. 

Можно также обменивать рубли на рупии, делая переводы частникам на карты (как правило, «Тинькофф банка»). Картой лучше нигде не расплачиваться. 

 

Сим-карта и трансфер 

Сим-карту можно купить прямо в аэропорту, Александра рекомендует оператора Mobitel или Dialog. Трансфер до Мириссы из Коломбо стоит 50$. Контакт русскоязычного перевозчика: +7 911 897-55-35, писать в Telegram.

 

Жилье

Наиболее комфортные локации на побережье — Велигама или Мирисса. 

Недорогие гостевые дома:

  • Lavender в Мириссе (на месте можно договориться о стоимости 3,5 тыс. рупий за ночь);
  • Rainbow Guest House (2,5 тыс. за номер без кондиционера, 3,5 тыс. — с кондиционером); 
  • Grand elephant mirissa (новый отель, можно договориться о стоимости 7 тыс. рупий за ночь).

 

Сезонность

В сезон дождей, который продолжается с мая по ноябрь, рекомендуется переехать на северный пляж Arugam Bay Beach. В локации много доступных вариантов жилья, а также есть русскоязычное коммьюнити. 

 

Байки

Контакты арендодателей:

  • Buddhika, 1,3 рупий в день — +94 77 031 3341;
  • Sumit — +94 76 410 0434;

В залог необходимо оставить доллары или паспорт. Рекомендуется купить или взять в аренду шлем.

 

Продление визы

Первое продление можно оформить онлайн — на 60 дней после истечения первого месяца пребывания. 

 

Еда и досуг

В Мириссе:

  • Yallah — кофейня;
  • Aloha coffee gallery — европейские завтраки;
  • No. 1 Dewmini Roti Shop  — завтраки и шейки;
  • White House Hotel — кондитерская;
  • Shady Lane — завтраки;
  • Little Tuna — суши и роллы;
  • Coco Gate — местная кухня;
  • Petti Petti — морепродукты.

В Велигаме:

  • Hangtime;
  • Mooche's;
    Фудкорт на территории отеля Marriott;
  • Коворккинг в русскоязычной школе серфинга Surf's Up Hotel;
  • Креативное пространство The Doctor's House.

 

Массаж

  • Secret root spa 
  • Badora spa 

Если у вас остались вопросы, нужна помощь, компания или совет — пишите @ohsash (Александра, Telegram).

 Обложка: Unsplash

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