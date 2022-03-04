Судя по активности тематических сообществ, число граждан РФ, желающих покинуть страну, растет в геометрической прогрессии. Так, в один из наиболее популярных релокационных чатов в Telegram за последние трое суток вступило более 15-ти тысяч человек.

Одним из доступных для россиян направлений остается Шри-Ланка. Среди преимуществ — возможность пребывания в стране до 30-ти дней без визы и относительно недорогие билеты.

Александра Калачева, event producer, собрала и опубликовала ключевую информацию для тех, кто планирует улететь на Шри-Ланку прямо сейчас. Мы публикуем гид Александры с незначительными изменениями.

Релокация на Шри-Ланку: что нужно знать