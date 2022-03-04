Релокация на Шри-Ланку: что нужно знать

Судя по активности тематических сообществ, число граждан РФ, желающих покинуть страну, растет в геометрической прогрессии. Так, в один из наиболее популярных релокационных чатов в Telegram за последние трое суток вступило более 15-ти тысяч человек.
Одним из доступных для россиян направлений остается Шри-Ланка. Среди преимуществ — возможность пребывания в стране до 30-ти дней без визы и относительно недорогие билеты.
Александра Калачева, event producer, собрала и опубликовала ключевую информацию для тех, кто планирует улететь на Шри-Ланку прямо сейчас. Мы публикуем гид Александры с незначительными изменениями.
Вступить в самый большой русскоязычный чат на Шри-Ланке можно по ссылке.
Правила въезда на Шри-Ланку для вакцинированных туристов:
- Необходимо получить онлайн-визу на этом сайте. Стоимость — $30 с человека. Распечатанная версия не нужна.
- Подготовить сертификат о вакцинации на английском языке. Вакцина не имеет значения, «Спутник» подходит. Сам документ можно скачать на «Госуслугах». Последний компонент вакцины должен быть сделан не менее чем за 14 дней до поездки.
- Приложить ПЦР-тест не старше 72 часов.
- Заполнить декларацию о здоровье пассажира на сайте аэропорта и сохранить присланный QR-код в виде скрина на телефоне — он понадобится при выходе из аэропорта, а также его могут спросить при посадке на самолет.
- Обязательно заполнить в самолете карточку въезда — ее отдают на таможне вместе с паспортом.
- Купить медицинскую страховку.
Обмен валюты
Рекомендуется иметь при себе наличные доллары, желательно — новые купюры. Их можно обменять по наилучшему курсу в местных ювелирных магазинах или у частных лиц.
Можно также обменивать рубли на рупии, делая переводы частникам на карты (как правило, «Тинькофф банка»). Картой лучше нигде не расплачиваться.
Сим-карта и трансфер
Сим-карту можно купить прямо в аэропорту, Александра рекомендует оператора Mobitel или Dialog. Трансфер до Мириссы из Коломбо стоит 50$. Контакт русскоязычного перевозчика: +7 911 897-55-35, писать в Telegram.
Жилье
Наиболее комфортные локации на побережье — Велигама или Мирисса.
Недорогие гостевые дома:
- Lavender в Мириссе (на месте можно договориться о стоимости 3,5 тыс. рупий за ночь);
- Rainbow Guest House (2,5 тыс. за номер без кондиционера, 3,5 тыс. — с кондиционером);
- Grand elephant mirissa (новый отель, можно договориться о стоимости 7 тыс. рупий за ночь).
Сезонность
В сезон дождей, который продолжается с мая по ноябрь, рекомендуется переехать на северный пляж Arugam Bay Beach. В локации много доступных вариантов жилья, а также есть русскоязычное коммьюнити.
Байки
Контакты арендодателей:
- Buddhika, 1,3 рупий в день — +94 77 031 3341;
- Sumit — +94 76 410 0434;
В залог необходимо оставить доллары или паспорт. Рекомендуется купить или взять в аренду шлем.
Продление визы
Первое продление можно оформить онлайн — на 60 дней после истечения первого месяца пребывания.
Еда и досуг
В Мириссе:
- Yallah — кофейня;
- Aloha coffee gallery — европейские завтраки;
- No. 1 Dewmini Roti Shop — завтраки и шейки;
- White House Hotel — кондитерская;
- Shady Lane — завтраки;
- Little Tuna — суши и роллы;
- Coco Gate — местная кухня;
- Petti Petti — морепродукты.
В Велигаме:
- Hangtime;
-
Mooche's;
Фудкорт на территории отеля Marriott;
- Коворккинг в русскоязычной школе серфинга Surf's Up Hotel;
- Креативное пространство The Doctor's House.
Массаж
- Secret root spa
- Badora spa
Если у вас остались вопросы, нужна помощь, компания или совет — пишите @ohsash (Александра, Telegram).
Обложка: Unsplash
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