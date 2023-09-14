Ритейлер re:Store провел ребрендинг и сменил позиционирование

Крупнейший ритейлер, продававший в России технику Apple, сеть re:Store сменил название и позиционирование. Теперь магазины называются restore, а в продаже сети появились устройства других производителей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на управляющего партнера Inventive Retail Group (IRG, владеет ретейлером) Тихона Смыкова.

В четверг, 14 сентября, на Неглинной 8/10 в Москве состоялось открытие первого обновленного магазина сети. Теперь в restore: можно приобрести умные устройства (часы, браслеты для спорта), также умные аксессуары для животных, колонки и другую технику разных производителей.

В основной для сети категории ноутбуков, смартфонов и планшетов других брендов пока не появилось. Однако в сети допускают, что в перспективе устройства разных производителей появятся в физической рознице.



Новый логотип и внутреннюю архитектуру разработали креативные агентства ONY и Signal (входит в ONY). Эти компании ранее участвовали в ребрендинге МТС, Start и Ekonika.

Изменения претерпел логотип сети, из него исчез розовый цвет, заглавная буква S превратилась в строчкую, а двоеточие из центра слова переместилось в конец.

В ближайший год компания обновит оформление по всей стране. Сами магазины при этом будут больше, новые точки начнут открываться на площади 150-200 кв.м вместо привычных 100 кв.м.

Как отмечает Смыков, перемены связаны с событиями 2022 года. Ранее у компании были строгие обязательства перед Apple. Но после того, как американская компания ограничила деятельность в РФ в связи с вводом российских войск на территорию Украины, обязательства прекратили действовать.

«Мы понимаем, что у нас теперь гораздо больше возможностей, именно это формирует решение о расширении ассортимента», — сказал он, добавив, что контакты с американской корпорацией с 2022 года не возобновлялись.

Смыков уточнил, что контакт с Apple прекратился в 2022 году и сейчас никакого общения с компанией нет.

Фото на обложке: restore: