Продажи аналогов ретро-консолей резко выросли в России на волне ностальгии

Российских геймеров захлестнула волна ностальгии: продажи аналогов ретро-консолей резко выросли в текущем году. Тренд связан с возвращением моды на винтаж, а также с ценой клонов классических приставок, которая значительно ниже современных моделей.

Данными о продажах аналогов ретро-консолей с RB.ru поделилсь в пресс-службе AliExpress Россия.

Доля таких приставок в общем объеме проданных устройств из этой категории составила 65% в штуках по итогам 9 месяцев 2021 года. В деньгах доля значительно меньше – всего 20%. В AliExpress Россия это объяснили тем, что клоны ретро-консолей уступают в цене современным моделям приставок.

«Винтажные модели консолей всегда привлекают пользователей как ностальгические подарки, особенно благодаря доступной цене. Из-за возвращения моды на продукты из девяностых в последние годы мы видим рост спроса на такие товары», – отметили в пресс-службе AliExpress Россия.

Среди аналогов винтажных игровых консолей россияне отдают предпочтение миниатюрным функциональным с подключением к телевизору через HDMI-порт. На таких приставках можно играть в классические 8-битные игры. Российские покупатели платят за такие консоли от 1,5 тысяч до 2,3 тысяч рублей.

Также среди россиян особую популярность завоевали портативные приставки с предустановленными играми. Такие устройства стоят от 800 рублей до 1,5 тысяч рублей.

При этом, подчеркнули в AliExpress Россия, продажи современных игровых приставок, например, свежих моделей Xbox и Sony PlayStation остаются на высоком уровне. По данным октября текущего года спрос на такие модели вырос больше чем в 6 раз.

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