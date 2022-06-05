Режиссер «Мандалорца» оживит динозавров для Apple

На ближайшей Всемирной конференции разработчиков (WWDC) 6 июня может состояться презентация новой гарнитуры смешанной реальности от Apple, видеоконтент для которой создают голливудские режиссеры.
The New York Times со ссылкой на близкие компании источники сообщает, что к работе привлечен, например, шоураннер «Мандалорца» Джон Фавро.
Ранее он продюсировал для стримингового сервиса Apple TV+ шоу «Доисторическая планета» и теперь на его основе создает для нового девайса Apple оживающих в виртуальной реальности динозавров.
Предполагается, что находящаяся в разработке гарнитура наподобие шлема VR/AR будет предоставлять опыт не только в виртуальной, но и в дополненной реальности.
NYT пишет также о возможных функциях управления устройством бесконтактно посредством ярлыков, которые можно активировать с помощью Siri, например.
Гарнитуру по всему миру ждут с нетерпением, поскольку она станет первой разработкой Apple без участия уволившегося в 2019 году главного дизайнера Джони Айва, знаковой фигуры для компании.
К тому же работа над устройством под руководством бывшего сотрудника Dolby Technologies Майка Роквелла не была простой и гладкой: она сопровождалась конфликтами и увольнениями.
Тем не менее, в мае совету директоров Apple во главе с Тимом Куком представили прототип устройства, «близкий к завершению», а компания подала заявку на регистрацию товарного знака RealityOS (эксперты полагают, что так может называться операционная система нового гаджета).
Фото на обложке: Huang Yingone / Unsplash
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