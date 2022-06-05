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Режиссер «Мандалорца» оживит динозавров для Apple

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

На ближайшей Всемирной конференции разработчиков (WWDC) 6 июня может состояться презентация новой гарнитуры смешанной реальности от Apple, видеоконтент для которой создают голливудские режиссеры.

Режиссер «Мандалорца» оживит динозавров для Apple

The New York Times со ссылкой на близкие компании источники сообщает, что к работе привлечен, например, шоураннер «Мандалорца» Джон Фавро.

Ранее он продюсировал для стримингового сервиса Apple TV+ шоу «Доисторическая планета» и теперь на его основе создает для нового девайса Apple оживающих в виртуальной реальности динозавров.

Предполагается, что находящаяся в разработке гарнитура наподобие шлема VR/AR будет предоставлять опыт не только в виртуальной, но и в дополненной реальности.

NYT пишет также о возможных функциях управления устройством бесконтактно посредством ярлыков, которые можно активировать с помощью Siri, например.

Гарнитуру по всему миру ждут с нетерпением, поскольку она станет первой разработкой Apple без участия уволившегося в 2019 году главного дизайнера Джони Айва, знаковой фигуры для компании.

К тому же работа над устройством под руководством бывшего сотрудника Dolby Technologies Майка Роквелла не была простой и гладкой: она сопровождалась конфликтами и увольнениями.

Тем не менее, в мае совету директоров Apple во главе с Тимом Куком представили прототип устройства, «близкий к завершению», а компания подала заявку на регистрацию товарного знака RealityOS (эксперты полагают, что так может называться операционная система нового гаджета).

Фото на обложке: Huang Yingone / Unsplash

 

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