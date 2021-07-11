Ричард Брэнсон готовится к суборбитальному полету: онлайн-трансляция

Елена Черкас
Британский миллиардер Ричард Брэнсон готовится к первому испытательному суборбитальному полету на борту корабля VSS Unity от Virgin Galactic.
Следить за запуском в режиме реального времени можно на официальном YouTube-канале компании.
Ричард Брэнсон готовится к суборбитальному полету: онлайн-трансляцияЕлена Черкас
Помимо Брэнсона на борту будут находиться три пассажира — топ-менеджеры Virgin Galactic — и два члена экипажа.
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Фото на обложке: Sergei Bachlakov/Shutterstock
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