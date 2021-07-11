Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Ричард Брэнсон готовится к суборбитальному полету: онлайн-трансляция

Новости
Елена Черкас
Елена Черкас

Редактор рубрики «‎Технологии»

Елена Черкас

Британский миллиардер Ричард Брэнсон готовится к первому испытательному суборбитальному полету на борту корабля VSS Unity от Virgin Galactic.

Следить за запуском в режиме реального времени можно на официальном YouTube-канале компании.

Ричард Брэнсон готовится к суборбитальному полету: онлайн-трансляция

 

Помимо Брэнсона на борту будут находиться три пассажира — топ-менеджеры Virgin Galactic — и два члена экипажа.

 Новость дополняется

 

 Фото на обложке:  Sergei Bachlakov/Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Минуты счастья для клиента: что такое импакт и как с ним работать
  2. 2 Роскосмос предложил создать АЭС на Марсе
  3. 3 Facebook совместно с университетами создала робота для передвижения по сложным поверхностям
  4. 4 Tesla обновила систему помощи водителю после нескольких лет анонсирования
  5. 5 Современный взгляд на воплощение стратегии: факторы успеха
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

11 июля 2021

Акселератор Build UP

12 июля 2021

Предакселератор НТИ

13 июля 2021

ИТ Чемпионат Цифровой прорыв

Все ВОЗМОЖНОСТИ