Британский миллиардер Ричард Брэнсон готовится к первому испытательному суборбитальному полету на борту корабля VSS Unity от Virgin Galactic.

Следить за запуском в режиме реального времени можно на официальном YouTube-канале компании.

Ричард Брэнсон готовится к суборбитальному полету: онлайн-трансляция