Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать ботов, связанных с «военной операцией» на Украине

Роскомнадзор нашел в Telegram ботов, которые предоставляют конфиденциальную информацию о российских военных, участвующих в «военной операции» на Украине, а также членов их семей. Ведомство потребовало от Telegram удалить ботов, но пока не пригрозило никакими санкциями.
Роскомнадзор обратился в Telegram с требованием удалить информацию о сайтах, а также заблокировать ботов, которые предоставляют персональную информацию о российских военных, участвующих в «военной операции» на Украине, находящихся в плену или погибших.
«Создатели подобных ресурсов, как правило, нацелены на сбор достоверных данных о военнослужащих и членах их семей, цинично играя на чувствах родителей и других близких людей», – говорится в заявлении Роскомнадзора.
Ведомство предупредило, что мошенники могут использовать собранные данные в личных незаконных целях.
Роскомнадзор рассказал СК о выявленных в Telegram подозрительных ресурсах и напомнил об ответственности для злоумышленников за противоправные действия.
Фото на обложке: BigTunaOnline /
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