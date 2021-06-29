Роботы Boston Dynamics задорно сплясали в честь присоединения компании к Hyundai Motor Group

Роботы Spot и Atlas – флагманские продукты Boston Dynamics, энергично сплясали в честь закрытия сделки по присоединению компании к Hyundai Motor Group. Ролик за несколько часов собрал свыше 2 млн просмотров на Youtube.

Роботы танцуют под песню IONIQ: I’m On It амбассадора Hyundai Motor Group – корейского бойз-бенда BTS. Spot и Atlas повторяют движения хореографии BTS в совместном танце.

«Благодаря приобретению Boston Dynamics компания Hyundai Motor расширит свое присутствие в новой индустрии робототехники, что позволит предложить нашим клиентам впечатляющие возможности в сфере мобильности. Мы предвкушаем изучение новых способов взаимодействия с миллениалами и представителями поколения Z», – отметил исполнительный вице-президент и глава департамента глобального маркетинга Hyundai Motor Томас Шемера.

О покупке Boston Dynamics компания Hyundai Motor объявила в декабре 2020 года. Производителя роботов оценили в $1,1 млрд.

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Фото: HyundaiWorldwide / Youtube