Роскачество назвало приложение «Петрович» лучшим в DIY-отрасли

Специалисты проанализировали мобильные приложения по 153 параметрам, среди которых — стабильность работы, эргономичность интерфейса, защита данных, скорость загрузки и адаптация для людей с ограниченными возможностями.

Анализ был проведён накануне начала дачного сезона и включил в себя популярные сервисы из топ-30 разделов «Онлайн-покупки» и «Розничная торговля» в магазинах приложений для мобильных телефонов. Также в топ-3 вошли приложения «Все Инструменты» и «Леман ПРО».

Приложение «Петрович» получило высокие оценки по большинству параметров: у него удобная навигация, простой интерфейс, есть функции сортировки по срокам доставки. Также приложение позволяет отменить заказ или получить развернутую справку.

Эксперты оценили отсутствие навязчивой рекламы, безопасность личных данных, простоту удаления своего аккаунта.

По данным Роскачества, более половины россиян (54%) уже покупают товары для дома и дачи онлайн. Приложение «Петрович» за последний год скачали более 500 тыс. раз, доля выручки приложения в интернет-продажах интернет-магазина достигло 52%, пояснили Русбейс в пресс-службе компании «Петрович».

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы приложение оставалось максимально понятным, быстрым и полезным — особенно в сезон, когда счёт идёт на минуты», — пояснили в компании.

Всего эксперты Роскачества совместно с проектом «Финансы Mail.ru» опросили более 3500 россиян, чтобы узнать их мнение об онлайн-магазинах DIY-товаров.

Исследование показало, что почти половина пользователей (48%) покупает товары для дома и дачи в приложениях онлайн-магазинов каждый дачный сезон. Значительная часть (28%) совершает такие покупки чаще раза в месяц, а небольшая доля (12%) — чаще раза в неделю.

Среди факторов, оказывающих наибольшее влияние на выбор интернет-магазина для покупки товаров для дома и дачи, 22% респондентов отметили выгодную цену. Другими значимыми критериями являются широкий ассортимент (16%), положительные отзывы (14%) и высокое качество товаров (13%).

Исследование проведено в соответствии с методикой испытаний, базирующейся на государственном стандарте на сравнительные испытания мобильных приложений ГОСТ Р 702.5.009-2024.

Фото на обложке: Jasen Wright / Shutterstock / FOTODOM