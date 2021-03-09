Роскомнадзор решил заблокировать сбор данных о пользователях ботами Telegram

Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать ботов, которые по запросу собирают и распространяют конфиденциальные сведения россиян без их согласия, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на надзорный орган.

Действия ботов нарушают законодательство о защите персональных данных, уточняется в требовании к администрации мессенджера. Также ведомство обратилось в правоохранительные органы за поиском владельцев подобных сервисов.

В Telegram в последнее время растет число ботов, которые ищут данные о пользователях в открытом доступе и в уже «слитых» базах. Самые известные из них — «Глаз Бога», «Архангел», Smart_SearchBot и AVinfoBot. Нередко боты используются для мошенничества, например, для шантажа и взлома аккаунтов.

Сбор сведений — платный для заказчика. Например, одним из агрегаторов платежей «Глаза Бога» выступает «Юмани» (входит в «Сбер», ранее назывался «Яндекс.Деньги»), банком-эквайером является ВТБ. Представители банка пояснили «Ъ», что «готовы провести проверку, по результатам которой будет принято решение о дальнейшей работе с площадкой».

С 1 марта вступил в силу закон о регулировании общедоступных персональных данных. Он запрещает собирать информацию о людях без их согласия, даже если таковая имеется в открытом доступе. Однако штрафные санкции вряд ли напугают владельцев ботов, приводит издание мнение экспертов, годовая маржа подобных сервисов может оцениваться в 200 млн рублей.

Это не первый случай, когда Роскомнадзор требует от Telegram соблюдения закона о персональных данных. Ранее в мессенджере появился открытый канал, участники которого публиковали конфиденциальные сведения о сотрудниках правоохранительных органов, задерживавших участников акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

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