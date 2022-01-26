Роскомнадзор потребовал от Facebook и Instagram удалить рекламу с вакансиями наркокурьеров

Письмо из Роскомнадзора с требованием удалить вакансии наркокурьеров из социальных сетей Facebook и Instagram направлено руководству Meta Platforms Марка Цукерберга.
Роскомнадзор потребовал от Meta «незамедлительно принять меры» и заблокировать площадки с сообщениями о поиске наркокурьеров, сообщило издание «Коммерсантъ».
В 2021 году в реестр запрещенной информации внесено более 100 подобных объявлений из Facebook и Instagram. В Роскомнадзоре уверены, что такая реклама мотивирует и популяризирует противоправную деятельность.
В соцсетях остаются неудаленными около 2 тысяч материалов с запрещенным контентом.
Ранее суд в Москве оштрафовал Meta на 1,9 млрд рублей за неудаление призывов к участию в митингах. В компании обжалуют это решение.
В Роскомнадзоре настаивают на «приземлении» IT-гиганта в России — компания должна открыть на территории страны офис, сотрудники которого будут срочно удалять опасный контент.
Если Meta Platforms не удалит запрещенный контент с вакансиями, то в отношении американской компании будут применены новые санкции: запрет рекламы или ограничение доступа.
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Фото на обложке: pexels.com
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