Роскомнадзор требует у Facebook объяснений за утечку: данные 10 млн россиян оказались в Сети

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook предоставить отчёт о локализации персональных данных пользователей из РФ. Об этом заявил замглавы ведомства Милош Вагнер на Первом российском молодёжном форуме по управлению интернетом.

По словам Вагнера, письмо с требованием рассказать о ходе переноса данных российских пользователей на территорию России было направлено Facebook месяц назад, пишут «Известия».

Также ведомство потребовало от Facebook предоставить информацию об утечке персональных данных более 500 млн пользователей, среди них — 10 млн россиян.

«Мы, конечно же, руководствуясь нашими полномочиями как органа по надзору в сфере персональных данных, направили им запрос с требованием, во-первых, объяснить, что произошло, была ли утечка и чьи там данные были», — заявил Вагнер.

Вагнер также напомнил, что если ответа не последует, то у РКН есть полномочия по привлечению Facebook к административной ответственности в рамках законодательства РФ.

1 августа 2015 года в России вступил в силу закон, который обязывает интернет-компании, работающие с персональными данными россиян, регистрироваться в качестве организатора распространения информации и в течение шести месяцев хранить на территории России всю переданную и полученную жителями страны информацию. Facebook, согласно закону, должен был локализовать базы персональных данных российских пользователей на территории РФ до января 2020 года.

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Фото: goglik83 / Depositphotos