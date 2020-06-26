Роскомнадзор заблокировал Crunchbase

Решение о блокировке Crunchbase принято 26 февраля 2018 года. Оно вступило в силу 22 июня 2020 года.

Источник: «Роскомсвобода»

В реестре Роскомнадзора указано, что сайт внесен в него из-за информации, распространение которой в России запрещено. По данным «Роскомсвободы», речь идет о странице с информацией о казино.

На момент публикации новости сайт Crunchbase недоступен.

Напомним, на прошлой неделе Роскомнадзор решил разблокировать Telegram. Доступ к мессенджеру в России был заблокирован в апреле 2018 года, поводом послужил отказ основателя Telegram Павла Дурова передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. При этом приложение было доступно в магазинах App Store и Google Play.

Фото: alphaspirit / Фотодженика