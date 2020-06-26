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Роскомнадзор заблокировал Crunchbase

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Роскомнадзор добавил базу данных о частных и публичных компаниях Crunchbase в список запрещенных сайтов, следует из данных «Роскомсвободы». Первым на это обратил внимание портал vc.ru.

Роскомнадзор заблокировал Crunchbase

Решение о блокировке Crunchbase принято 26 февраля 2018 года. Оно вступило в силу 22 июня 2020 года. 

Источник: «Роскомсвобода»

В реестре Роскомнадзора указано, что сайт внесен в него из-за информации, распространение которой в России запрещено. По данным «Роскомсвободы», речь идет о странице с информацией о казино.

На момент публикации новости сайт Crunchbase недоступен. 

Напомним, на прошлой неделе Роскомнадзор решил разблокировать Telegram. Доступ к мессенджеру в России был заблокирован в апреле 2018 года, поводом послужил отказ основателя Telegram Павла Дурова передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. При этом приложение было доступно в магазинах App Store и Google Play.

Фото: alphaspirit / Фотодженика

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