Роскомнадзор заблокировал Crunchbase
Роскомнадзор добавил базу данных о частных и публичных компаниях Crunchbase в список запрещенных сайтов, следует из данных «Роскомсвободы». Первым на это обратил внимание портал vc.ru.
Решение о блокировке Crunchbase принято 26 февраля 2018 года. Оно вступило в силу 22 июня 2020 года.
Источник: «Роскомсвобода»
В реестре Роскомнадзора указано, что сайт внесен в него из-за информации, распространение которой в России запрещено. По данным «Роскомсвободы», речь идет о странице с информацией о казино.
На момент публикации новости сайт Crunchbase недоступен.
Напомним, на прошлой неделе Роскомнадзор решил разблокировать Telegram. Доступ к мессенджеру в России был заблокирован в апреле 2018 года, поводом послужил отказ основателя Telegram Павла Дурова передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. При этом приложение было доступно в магазинах App Store и Google Play.
Фото: alphaspirit / Фотодженика
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