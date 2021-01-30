Роскомнадзор назвал попустительством публикацию личных данных россиян в Telegram

Роскомнадзор напомнил Telegram о законе о персональных данных, отметив, что публикация их в открытом доступе может произойти только при попустительстве компании.

В Роскомнадзоре заявили, что требование основано на «полученных обращениях граждан», а публикация персональных данных лиц без их согласия противоречит как соответствующему закону, так и политике конфиденциальности самого Telegram, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Нарушение конфиденциальности персональных данных угрожает безопасности лиц, чьи данные продолжают оставаться в открытом доступе при попустительстве компании», — отметили в ведомстве.

Ранее в мессенджере появился открытый канал, участники которого публиковали персональную информацию о сотрудниках правоохранительных органов, задерживавших участников акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, писал «Коммерсантъ».

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