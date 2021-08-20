«Роскомсвобода» пошла в суд с жалобой на замедление Twitter

«Роскомсвобода» подала коллективный иск в суд против Роскомнадзора с требованием прекратить замедлять работу Twitter в России. Истцы уверены, что механизмы ведомства – это прямое вмешательство в право на свободу информации.
Сообщение о подаче судебного иска опубликовано на сайте «Роскомсвободы».
Юристы подготовили жалобу от имени 23 пользователей Twitter. Они считают, что замедление его работы нарушает права пользователей и лишает их инструмента для общения и обмена информацией. Истцы требуют от Роскомнадзора прекратить ограничивать работу Twitter.
«Замедление нарушило баланс между интересами национальной безопасности и правом на свободу мыслей, выражения мнений, а также правом человека на доступ к получению информации, указывают юристы», – говорится в сообщении «Роскомсвободы».
В марте 2021 года Роскомнадзор обвинил Twitter в неудалении запрещенной в России информации, содержащей склоняющий к самоубийству контент, детскую порнографию. Ведомство запустило процесс замедления работы Twitter. Тогда из-за неполадок в конфигурации оборудования в России стали недоступны тысячи сайтов крупнейших сервисов, в том числе банковских, а также сайты многих компаний.
«Примененная мера не столько попирает права и законные интересы Twitter, чья российская аудитория составляет менее 1% от всей аудитории, сколько права самих пользователей, лишенных важного сетевого инструмента для коммуникации и обмена информацией в личных и деловых целях», – подчеркнули в «Роскомсвободе».
В мае в Twitter заявили, что удалили 91% запрещенного контента, однако Роскомнадзор снял ограничения только частично, продолжая замедлять работу сервиса на мобильных устройствах.
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