Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Роскомсвобода» пошла в суд с жалобой на замедление Twitter

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Роскомсвобода» подала коллективный иск в суд против Роскомнадзора с требованием прекратить замедлять работу Twitter в России. Истцы уверены, что механизмы ведомства – это прямое вмешательство в право на свободу информации.

«Роскомсвобода» пошла в суд с жалобой на замедление Twitter

Сообщение о подаче судебного иска опубликовано на сайте «Роскомсвободы».

Юристы подготовили жалобу от имени 23 пользователей Twitter. Они считают, что замедление его работы нарушает права пользователей и лишает их инструмента для общения и обмена информацией. Истцы требуют от Роскомнадзора прекратить ограничивать работу Twitter.

«Замедление нарушило баланс между интересами национальной безопасности и правом на свободу мыслей, выражения мнений, а также правом человека на доступ к получению информации, указывают юристы», – говорится в сообщении «Роскомсвободы».  

В марте 2021 года Роскомнадзор обвинил Twitter в неудалении запрещенной в России информации, содержащей склоняющий к самоубийству контент, детскую порнографию. Ведомство запустило процесс замедления работы Twitter. Тогда из-за неполадок в конфигурации оборудования в России стали недоступны тысячи сайтов крупнейших сервисов, в том числе банковских, а также сайты многих компаний.

«Примененная мера не столько попирает права и законные интересы Twitter, чья российская аудитория составляет менее 1% от всей аудитории, сколько права самих пользователей, лишенных важного сетевого инструмента для коммуникации и обмена информацией в личных и деловых целях», – подчеркнули в «Роскомсвободе».  

В мае в Twitter заявили, что удалили 91% запрещенного контента, однако Роскомнадзор снял ограничения только частично, продолжая замедлять работу сервиса на мобильных устройствах.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Shutterstock.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Минприроды предложило запретить в России 28 видов товаров из пластика
  2. 2 Качество 4K, фоновый просмотр, AirPlay: «ВКонтакте» перезапустила платформу «Видео»
  3. 3 Австралия планирует стать мировым центром стартапов к 2031 году
  4. 4 Популярность соцсетей увеличила траты россиян на фототовары и услуги фотографов
  5. 5 HR-Tech стартап «Буду» запустил сервис рекомендаций специалистов за вознаграждение

ВОЗМОЖНОСТИ

20 августа 2021

Конкурс Apps UP

20 августа 2021

Startup-Сабантуй. Цифровизация

20 августа 2021

Акселератор "Б8"

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма