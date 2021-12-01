«Роснано» погасила долг по облигациям, выплатив купоны на сумму 5,5 млрд рублей

«Роснано» в полном объеме выплатила купонный доход и погасила облигации серии БО-002Р-01, держателями которых являются преимущественно частные инвесторы, физические лица. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

«На 1 декабря 2021 года общая сумма выплаты по данному выпуску составила 5,5 млрд рублей с учетом выплаты купонов в размере 9,1% годовых», — говорится в сообщении.

В настоящее время «Роснано» продолжает диалог с банками-кредиторами и иными заинтересованными лицами по совместной выработке решений в целях повышения финансовой устойчивости компании и поддержания достаточного уровня ликвидности для выполнения своих обязательств. Ожидается, что договоренности будут достигнуты до конца 2021 года.

Об угроза дефолта по облигациям «Роснано» стало известно 19 ноября 2021 года, когда Московская биржа по предписанию ЦБ приостановила торги долговыми бумагами компании. После чего «Роснано» признала накопление непропорционального долга и провела встречу с кредиторами и держателями ценных бумаг, где обсудила варианты реструктуризации.

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