Роспатент аннулировал патент предпринимателя, подавшего в суд на Apple

Роспатент удовлетворил заявление «Эппл Рус» и аннулировал патент предпринимателя Арташеса Икономова на мобильный телефон с экстренной связью.
Как пишет РБК, речь идет и споре, от исхода которого зависит решение по иску на 295 млрд рублей. 10 июня председатель палаты по патентным спорам решил аннулировать патент в связи с истечением срока его действия, а также исчерпанием аргументов сторон.
Икономов подавал иск к «Эппл Рус», обвинив компанию в незаконном применении полезной модели по его патенту в iPhone с функцией «Экстренный вызов - SOS».
Вместе с тем, еще в 2019 году «дочка» американской компании направила в Роспатент требование признать патент Икономова недействительным, поскольку он не отвечает критерию «новизны». Тогда компании отказали.
Действие указанного патента закончилось в конце 2023 года. А у самого предпринимателя есть еще 35 патентов. В их числе — устройства идентификации личности поиска информации, коммуникации водителей такси с заказчиками и другие.
Как отметил юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Игорь Чувствинов, аннулирование патента послужит поводом для отказа в удовлетворении иска Икономова. Однако предприниматель еще может оспорить решение.
Американская Apple с 2022 года не продает свои продукты в России.
Фото на обложке: JHVEPhoto /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как защитить сайт с помощью патента
- 2 Как проблема патентной системы способствует нелегальному мигранству и дырам в бюджете страны
- 3 Почему владельцы западных брендов, которые ушли с российского рынка, продолжают подавать иски об авторских правах
- 4 Важно сохранить интеллектуальную собственность? Рассказываем, как это сделать
- 5 Илон Маск пригрозил запретить устройства Apple в своих компаниях
ВОЗМОЖНОСТИ
14 июня 2024
15 июня 2024
16 июня 2024