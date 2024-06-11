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Роспатент аннулировал патент предпринимателя, подавшего в суд на Apple

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Роспатент удовлетворил заявление «Эппл Рус» и аннулировал патент предпринимателя Арташеса Икономова на мобильный телефон с экстренной связью.

Роспатент аннулировал патент предпринимателя, подавшего в суд на Apple

Как пишет РБК, речь идет и споре, от исхода которого зависит решение по иску на 295 млрд рублей. 10 июня председатель палаты по патентным спорам решил аннулировать патент в связи с истечением срока его действия, а также исчерпанием аргументов сторон.

Икономов подавал иск к «Эппл Рус», обвинив компанию в незаконном применении полезной модели по его патенту в iPhone с функцией «Экстренный вызов - SOS».  

Вместе с тем, еще в 2019 году «дочка» американской компании направила в Роспатент требование признать патент Икономова недействительным, поскольку он не отвечает критерию «новизны». Тогда компании отказали.

Действие указанного патента закончилось в конце 2023 года. А у самого предпринимателя есть еще 35 патентов. В их числе — устройства идентификации личности поиска информации, коммуникации водителей такси с заказчиками и другие.

Как отметил юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Игорь Чувствинов, аннулирование патента послужит поводом для отказа в удовлетворении иска Икономова. Однако предприниматель еще может оспорить решение.

Американская Apple с 2022 года не продает свои продукты в России.

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Фото на обложке: JHVEPhoto / Shutterstock

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