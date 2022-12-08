Роспотребнадзор проверит жалобы на «подозрительную Coca-Cola» в магазинах Москвы и области

Роспотребнадзор получил жалобы на «продукцию неустановленного происхождения» в Москве и Подмосковье. В ведомстве отметили, что в начале декабря в Telegram-каналах появилась новость о «подозрительной Coca-Cola».

«На прошлой неделе по телеграм-каналам активно расходилась новость о подозрительной "Кока-Коле", которая продается в некоторых столичных и подмосковных магазинах. В ряде публикаций утверждалось, что на прилавки мог попасть контрафактный напиток. <…> По данному факту начата проверка», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

4 декабря РБК сообщил, что в некоторых розничных магазинах Москвы в продаже появился напиток, бутылка и этикетка которого полностью совпадают с оригинальной Coca-Cola российского производства. При этом на упаковке указана свежая дата розлива и указано, что напиток приготовлен «с разрешения The Coca-Cola Company».

В компании Multon Partners, которая занималась выпуском газировки в России, сообщили, что Coca-Cola с датой производства в ноябре не может быть оригинальной — компания прекратила выпуск напитка еще в апреле, концентраты для него также не поставляются.

В сентябре 2022 года стало известно, что на фоне ухода с российского рынка Coca-Cola на полках магазинов вырос ассортимент газированных напитков со вкусом колы от других производителей. За первую половину 2022 года их число увеличилось на 10%.

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