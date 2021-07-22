Россияне раскрыли свои планы на летний отпуск

Аналитики AliExpress Россия и Aviasales выяснили предпочтения россиян по отпуску этим летом. Они изучили спрос клиентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани, Самары, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Уфы и Екатеринбурга. Опрос показал, что люди, в среднем, будут отдыхать 11 дней. Об этом RB сообщили в пресс-службе ритейлера.

Самым популярным городом стал Сочи — на него приходится 15% всех забронированных авиабилетов этим летом. В то же время каждый восьмой российский путешественник летит в Симферополь — 13%, еще 9% — в Санкт-Петербург, по 6% — в Анапу, Краснодар и Калининград, 3% — в Геленджик. А средняя сумма, которую люди планируют потратить на авиабилеты, — 16 тысяч рублей.

При этом россияне гораздо чаще стали планировать отдых заранее. Они покупают авиабилеты, в среднем, за 49 дней до путешествия.

Еще одна статья расходов — вещи в дорогу. По данным AliExpress Россия, чаще всего для отпуска путешественники покупают внешние аккумуляторы для телефонов, сумки, наушники, купальники, солнцезащитные очки, игрушки для пляжа, головные уборы и пляжную обувь. Больше всего тратят на такой набор в Самаре (9,6 тысяч рублей), а меньше всего — в Москве, где бюджет покупки составляет 5,9 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, представители Superjob провели опрос среди 1600 респондентов. Оказалось, что среди россиян, которым предстоит отпуск с июля по сентябрь, остаться дома планируют 31%, отправиться на море — 12%. Еще 8% собираются поехать в другой город и столько же — на дачу. При этом отдых на курортах Краснодарского края предпочтителен для 7% опрошенных.

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Фото:fotodrobik/Shutterstock