«Ростех» запретил сотрудникам общаться в Zoom, Skype и WhatsApp

Зарубежные приложения под запретом для корпоративного общения на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса, входящих в «Ростех», узнал РБК. Требование не распространяется на личное общение работников.

Также в ближайшее время все чаты для решения профессиональных вопросов будут перенесены из WhatsApp на альтернативный сервис, в том числе из-за предостоящего изменения пользовательской политики мессенджера. Взамен предлагаются отечественные приложения, включая собственные разработки «Ростеха». Например, российскую платформу IVA в госкорпорации уже использовали для онлайн-совещаний во время пандемии.

Другой источник РБК сообщил, что запрет — не новшество, он действовал и ранее, но часть сотрудников всё равно «несанкционированно» использовала иностранные приложения «для ускорения процессов коммуникации и собственного удобства». С ростом онлайн-мероприятий «вопросы относительно безопасности и возможных утечек обострились», поэтому руководство и приняло решило ужесточить запреты.

В пресс-службе госкорпорации подтвердили изданию запрет на установку WhatsApp, Skype и Zoom на рабочие компьютеры сотрудников. И добавили, что серьезные требования к обеспечению информационной безопасности продиктованы спецификой деятельности «Ростеха» в обороной сфере и высокотехнологичных гражданских направлениях.

Ранее стало известно, что «Ростех» объединит отечественных разработчиков оборудования для сетей пятого поколения в консорциум.