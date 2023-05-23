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У «Ростелекома» случился сбой в работе из-за проблем на одной из европейских площадок обмена трафиком

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Пользователи «Ростелекома» утром 23 мая стали жаловаться на сложности с доступом в интернет. Проблемы в основном возникали с web-версией Telegram, YouTube, GitHub, Twitch, есть сложности со входом в мобильные игры, требующие наличия интернета.

У «Ростелекома» случился сбой в работе из-за проблем на одной из европейских площадок обмена трафиком

Сбой в сети оператора связан с технической проблемой на одной из европейских площадок обмена трафиком, в России сеть «Ростелекома» работает штатно, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

В «Ростелекома» отметили, что сейчас подключены резервные международные каналы связи.

Фото на обложке: hodim / Shutterstock

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