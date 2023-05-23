Пользователи «Ростелекома» утром 23 мая стали жаловаться на сложности с доступом в интернет. Проблемы в основном возникали с web-версией Telegram, YouTube, GitHub, Twitch, есть сложности со входом в мобильные игры, требующие наличия интернета.

У «Ростелекома» случился сбой в работе из-за проблем на одной из европейских площадок обмена трафиком