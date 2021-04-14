Рубен Варданян стал главным учредителем скандально известного издательства

Рубен Варданян приобрел долю в ООО «Юнимедиа», которое после реорганизации стало преемником НАО «Издательство Юнимедиа». Компанию ранее обвиняли в существенном завышении тиража «Большого спорта».
Согласно выписке из ЕГРЮЛ, доля Рубена Варданяна в ООО «Юнимедиа» составляет 70,1%. ООО «Юнимедиа» в ходе реорганизации стало преемником НАО «Издательство Юнимедиа». Последнее выпускало, например, журнал «Большой спорт» и оказалось в центре скандала, попав в «чёрный список» Национальной тиражной службы. В НТС утверждали, что тираж «Большого спорта» завышен в 17,2 раза, тем самым издатель приводит рекламодателей в заблуждение.
Партнёром Варданяна в ООО «Юнимедиа» с долей 29,9%, согласно выписке из ЕГРЮЛ, числится Арман Джилавян – учредитель ЗАО «Издательство МЕДИАКРАТ» и ООО «Рекламное Агентство Медиакрат». Компании занимаются издательством тематических и корпоративных СМИ: BRICS Business Magazine, SPEAR’S Russia, Watch Russia и «Большой спорт».
Ранее журнал «Большой спорт» освещал мероприятия, проводимые Варданяном и его партнёрами.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Microsoft ведет переговоры о покупке Nuance за $16 млрд
- 2 «Возможно, Алиса пойдет в B2C, а Олег — в B2B»: как «Яндекс» и «Тинькофф» будут строить совместное будущее
- 3 Доставка еды, альтернативное мясо и биотехнологии: топ-6 венчурных сделок и перспективные направления в фудтехе
- 4 «Все, что мы требуем от своих проектов, мы пробуем на себе»: инвестдиректор «ТилТех Капитал» Илья Кобяков о том, как правильно привлекать инвестиции
- 5 «Нужно поднимать разумные суммы под понятные цели на правильных этапах» — партнер Dostavista Александр Шамис о том, как привлечь $15 млн