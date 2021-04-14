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Рубен Варданян стал главным учредителем скандально известного издательства

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Рубен Варданян приобрел долю в ООО «Юнимедиа», которое после реорганизации стало преемником НАО «Издательство Юнимедиа». Компанию ранее обвиняли в существенном завышении тиража «Большого спорта».

Рубен Варданян стал главным учредителем скандально известного издательства

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, доля Рубена Варданяна в ООО «Юнимедиа» составляет 70,1%. ООО «Юнимедиа» в ходе реорганизации стало преемником НАО «Издательство Юнимедиа». Последнее выпускало, например, журнал «Большой спорт» и оказалось в центре скандала, попав в «чёрный список» Национальной тиражной службы. В НТС утверждали, что тираж «Большого спорта» завышен в 17,2 раза, тем самым издатель приводит рекламодателей в заблуждение.

Партнёром Варданяна в ООО «Юнимедиа» с долей 29,9%, согласно выписке из ЕГРЮЛ, числится Арман Джилавян – учредитель ЗАО «Издательство МЕДИАКРАТ» и ООО «Рекламное Агентство Медиакрат». Компании занимаются издательством тематических и корпоративных СМИ: BRICS Business Magazine, SPEAR’S Russia, Watch Russia и «Большой спорт».

Ранее журнал «Большой спорт» освещал мероприятия, проводимые Варданяном и его партнёрами.

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Рубена Варданяна

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