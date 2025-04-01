В России из-за укрепления рубля начали снижаться цены на импортную электронику
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В МТС сообщили, что снизили цены на ряд товаров, включая iPhone, который подешевел на 10%. В «М.Видео-Эльдорадо» также заявили о корректировке стоимости iPhone 16 и других смартфонов Apple на 15% на фоне укрепления рубля. Руководитель направления розничных проектов «Марвел-Дистрибуции» Антон Фомин в беседе с «Известиями» допустил, что снижение ключевой ставки к концу года может привести к пиковому падению цен на Новый год.
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов отметил, что ритейлеры всегда стремятся предложить покупателям наиболее выгодные цены. «В сегменте бытовой техники и электроники только по части категорий запасы сформированы до 1,5-2 месяцев, а актуальные новинки закупаются по действующему курсу, поэтому ряд позиций может подешеветь», — сказал Богданов.
Временной лаг. Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников в свою очередь отметил, что между изменением курсов валют и цен на продукты для конечного потребителя может пройти до полугода. «Товары закуплены по курсу, который был один-четыре месяца назад, и ритейлеры компенсируют реальные расходы, чтобы получить достаточно для новых закупок, а не продать, условно говоря, 100 рублей по 85», — добавил источник «Известий» на розничном рынке.
Что сдерживает цены? Один из собеседников издания подчеркнул, что из-за высокой ключевой ставки предприниматели будут стремиться максимизировать выручку, поскольку «дешевых» денег на развитие и маркетинг у бизнеса нет. Кроме того, вызванные санкциями логистические сложности не способствуют снижению розничных цен, добавил он.
- В середине февраля «Коммерсант» сообщил о сокращении в 2024 году импорта электроники в Россию на 3% год к году. Главными причинами сокращения стали высокая ключевая ставка и сложности с проведением платежей в Китай. Эксперты полагают, что в 2025 году импорт электроники продолжит сокращаться.
Фото на обложке: BestPhotoPlus / Shutterstock / FOTODOM / Depositphotos
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