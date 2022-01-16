Facebook заблокировал страницу российских дипломатов на переговорах в Вене

Facebook заблокировал официальную страницу российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Представители делегации намерены обжаловать блокировку.
Как сообщил ТАСС руководитель делегации Константин Гаврилов, блокировка произошла в пятницу, 14 января.
По словам дипломата, социальная сеть сослалась на запрещенных контент, хотя представители делегации размещали на странице только заявления руководства РФ и министерства иностранных дел.
Гаврилов заявил, что российские дипломаты обратятся к руководству ОБСЕ с этой проблемой.
Это не первый случай блокировки аккаунта делегации РФ на переговорах в Вене в социальных сетях — в феврале прошлого года Twitter заморозил страницу аналогичную страницу российских дипломатов.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: Ink Drop / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Зачем бизнесу авторские телеграм-каналы: объясняем на примере «Альфа-Капитал»
- 2 Проект Buy Nothing: как группа по обмену вещами в Facebook превратилась в сообщество из 5 млн пользователей
- 3 Короткий рекламный видеоролик для бизнеса: 5 принципов создания
- 4 Продвижение в соцсетях — 2022 с помощью инфлюенсеров. Инструкция
- 5 Проекту нужна широкая аудитория? Попробуйте посев в социальных сетях
ВОЗМОЖНОСТИ
16 января 2022
19 января 2022
20 января 2022