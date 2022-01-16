Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Facebook заблокировал страницу российских дипломатов на переговорах в Вене

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Facebook заблокировал официальную страницу российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Представители делегации намерены обжаловать блокировку.

Facebook заблокировал страницу российских дипломатов на переговорах в Вене

Как сообщил ТАСС руководитель делегации Константин Гаврилов, блокировка произошла в пятницу, 14 января. 

По словам дипломата, социальная сеть сослалась на запрещенных контент, хотя представители делегации размещали на странице только заявления руководства РФ и министерства иностранных дел.

Гаврилов заявил, что российские дипломаты обратятся к руководству ОБСЕ с этой проблемой.

Это не первый случай блокировки аккаунта делегации РФ на переговорах в Вене в социальных сетях — в феврале прошлого года Twitter заморозил страницу аналогичную страницу российских дипломатов.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Ink Drop / Shutterstock

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Зачем бизнесу авторские телеграм-каналы: объясняем на примере «Альфа-Капитал»
  2. 2 Проект Buy Nothing: как группа по обмену вещами в Facebook превратилась в сообщество из 5 млн пользователей
  3. 3 Короткий рекламный видеоролик для бизнеса: 5 принципов создания
  4. 4 Продвижение в соцсетях — 2022 с помощью инфлюенсеров. Инструкция
  5. 5 Проекту нужна широкая аудитория? Попробуйте посев в социальных сетях

ВОЗМОЖНОСТИ

16 января 2022

Яндекс // fast track

19 января 2022

ISS Hack

20 января 2022

Международная олимпиада «Траектория будущего»

Все ВОЗМОЖНОСТИ