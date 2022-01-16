Facebook заблокировал страницу российских дипломатов на переговорах в Вене

Facebook заблокировал официальную страницу российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Представители делегации намерены обжаловать блокировку.

Как сообщил ТАСС руководитель делегации Константин Гаврилов, блокировка произошла в пятницу, 14 января.

По словам дипломата, социальная сеть сослалась на запрещенных контент, хотя представители делегации размещали на странице только заявления руководства РФ и министерства иностранных дел.

Гаврилов заявил, что российские дипломаты обратятся к руководству ОБСЕ с этой проблемой.

Это не первый случай блокировки аккаунта делегации РФ на переговорах в Вене в социальных сетях — в феврале прошлого года Twitter заморозил страницу аналогичную страницу российских дипломатов.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Ink Drop / Shutterstock