Великобритания ввела санкции в отношении российской науки

Министерство науки Великобритании объявило о приостановке финансирования всех исследований, которые проводятся совместно с российскими университетами и научными компаниями. Кроме того, британские власти временно прекращают диалог с Россией по всем вопросам науки и инноваций.

«Правительство объявляет, что прекращает финансирование всех исследовательских программ, которые связаны с российскими государственными и институциональными партнерами, и останавливает все текущие проекты, которые приносят выгоду российскому режиму», — говорится в заявлении министра науки Великобритании Джорджа Фримана.

Политик подчеркнул, что меры направлены против российского государства, а также отдельных лиц и организаций, «имеющих тесные связи с Кремлем». Ограничения не коснутся отдельных российских исследователей и студентов, которые «могут выступить против действий Кремля».

В заявлении отмечается, что власти Великобритании также заблокируют все денежные переводы, поступающие через британские фонды, на связанных с Россией направлениях.

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