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Российские туроператоры призвали возобновить международный туризм вопреки COVID-19

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Ассоциация туроператоров России (АТОР) призвала Всемирную туристическую организацию ООН (UNWTO) и туристические ассоциации стран Европы и Азии восстановить международный выездной туризм, не дожидаясь окончания пандемии, чтобы не усугублять кризис в индустрии.

Российские туроператоры призвали возобновить международный туризм вопреки COVID-19

Как сообщает «Вестник АТОР», в организации отметили, что глобальный кризис в туризме затронул каждую компанию, имеющую отношение к путешествиям и гостеприимству, и коснулся сотен миллионов человек, занятых в индустрии. 

В ассоциации добавили, что перед компаниями сохраняется острая угроза не исполнить обязательства перед туристами.

ATOP призвала страны-участницы UNWTO принять и взаимно признать унифицированные правила въезда для невакцинированных и переболевших туристов с различными вариантами доказательства их иммунного статуса. 

Кроме того, по мнению ассоциации, открытию границ будет способствовать внедрение одобренных UNWTO единых рамочных стандартов Safe Travel, позволяющих отелям, всем видам транспорта и объектам культурного и исторического наследия подтверждать безопасность посещения для туристов.

Одним из важных решений для перезапуска международного туризма АТОР считает взаимное признания всех вакцин.  

Обращения с аналогичными предложениями и просьбой поддержать российскую инициативу АТОР направила в отраслевые туристические объединения Испании, Италии, Великобритании, Китая, Японии, а также других стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

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Фото: Pexels

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