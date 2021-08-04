Российские туроператоры призвали возобновить международный туризм вопреки COVID-19

Ассоциация туроператоров России (АТОР) призвала Всемирную туристическую организацию ООН (UNWTO) и туристические ассоциации стран Европы и Азии восстановить международный выездной туризм, не дожидаясь окончания пандемии, чтобы не усугублять кризис в индустрии.
Как сообщает «Вестник АТОР», в организации отметили, что глобальный кризис в туризме затронул каждую компанию, имеющую отношение к путешествиям и гостеприимству, и коснулся сотен миллионов человек, занятых в индустрии.
В ассоциации добавили, что перед компаниями сохраняется острая угроза не исполнить обязательства перед туристами.
ATOP призвала страны-участницы UNWTO принять и взаимно признать унифицированные правила въезда для невакцинированных и переболевших туристов с различными вариантами доказательства их иммунного статуса.
Кроме того, по мнению ассоциации, открытию границ будет способствовать внедрение одобренных UNWTO единых рамочных стандартов Safe Travel, позволяющих отелям, всем видам транспорта и объектам культурного и исторического наследия подтверждать безопасность посещения для туристов.
Одним из важных решений для перезапуска международного туризма АТОР считает взаимное признания всех вакцин.
Обращения с аналогичными предложениями и просьбой поддержать российскую инициативу АТОР направила в отраслевые туристические объединения Испании, Италии, Великобритании, Китая, Японии, а также других стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.
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