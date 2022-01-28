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Школа стартапов и технологий Russol запустила краудфандинг проекта «24 урока главы Amazon Джеффа Безоса»

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

«24 урока главы Amazon Джеффа Безоса» — это бесплатные переводы, конспекты и выжимки писем главы Amazon, собранные за 24 года. К текущему моменту необходимая для запуска проекта сумма собрана. Сейчас продолжается сбор на дополнительные цели, например, на создание конспектов и выжимок.

Школа стартапов и технологий Russol запустила краудфандинг проекта «24 урока главы Amazon Джеффа Безоса»

Цель проекта — показать, как Джефф Безос создавал свою компанию, привлекал миллионы покупателей, управлял командой, реагировал на вызовы и какие решения принимал, чтобы поднять стоимость Amazon сперва до миллиона, затем до миллиарда и в конце концов триллиона долларов.

Самое важное, по словам инициаторов проекта, — письма дадут понимание, чему предприниматели могут научиться у такого человека, как глава одной из самых дорогих компаний в мире. 

Доступ к материалам откроют летом 2022 года после завершения работы над ними. У спонсоров доступ к черновикам откроется раньше. В проекте также участвуют бизнес-инкубатор ВШЭ, школа управления «Сколково» и другие представители стартап-экосистемы.

Фото на обложке: Zivica Kerkez / Shutterstock

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