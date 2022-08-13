Сервисы «Госуслуг» стали обязательными для размещения в российском аналоге Google Play

Минцифры утвердило перечень программ для обязательного размещения в магазине приложений RuStore. В него вошли всего четыре приложения: «Госуслуги», «Госуслуги Культура», «Госуслуги Авто» и «Госуслуги. Решаем вместе».

Перечень был утвержден 1 августа и опубликован на сайте правовой информации. Он вступит в силу 1 сентября 2022 года.

21 июля ведомство разместило постановление об обязательной с 2023 года предустановке RuStore на все смартфоны, произведенные в странах ЕАЭС.

RuStore — российский магазин приложений для Android, разработанный Минцифры и VK на фоне новостей о возможном прекращении работы Google Play в России. Платформа начала работу 25 мая.

В середине июля VK рассказала, что самыми популярными в RuStore являются финансовые приложения, на которые приходится больше 50% всех загрузок. Лидер по числу скачиваний стал «Сбербанк Онлайн», его установили более 256 тысяч раз.

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