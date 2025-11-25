ON Медиа: с 4 декабря 2025 года МТС Медиа меняет название

С 4 декабря 2025-го холдинг МТС Медиа сменит название на ON Медиа — изменения коснутся и ключевых сервисов
МТС Медиа готовит масштабные изменения: с 4 декабря 2025 года он начнёт работать под новым брендом ON Медиа. Все его ключевые сервисы перейдут на обновлённые названия. Ребрендинг затронет и B2B-направления: новые бренды получат продюсерские и музыкальные подразделения, а билетные сервисы будут объединены под единым управлением.
Онлайн-кинотеатр KION меняется название
Онлайн-кинотеатр KION с 4 декабря будет называться «КИОН». Холдинг МТС Медиа подчёркивает, что изменения коснутся только названия: пользователи сохранят доступ к привычному функционалу и библиотеке контента.
«Это естественный этап развития, чтобы быть ближе и понятнее каждому пользователю», — отметили в пресс-службе МТС Медиа.
Сервисы МТС будут доступны в единой медиаподписке
С 4 декабря пользователям будет доступна единая медиаподписка «КИОН Топ», куда войдут онлайн-кинотеатр «КИОН», стриминговый сервис «КИОН Музыка» и light-версия каталога «КИОН Строки».
Подписчики смогут пользоваться всем контентом экосистемы — смотреть фильмы, слушать музыку (доступен и офлайн-режим) и читать книги.
«КИОН Музыка» и «КИОН Строки» обновляют бренды
После ребрендинга стриминговый сервис МТС Музыка будет называться «КИОН Музыка». В 2025 году в сервисе провели технические обновления, которые повлияли на качество работы и механизм рекомендаций, включая офлайн-режим. На 2026 год запланировано дальнейшее развитие продукта.
Книжный сервис Строки сменит название на «КИОН Строки». Сервис продолжает развивать персональные рекомендации, поддерживать формат EPUB3 и выпускать новые книги. Цель на 2026 год — повысить доступность и узнаваемость бренда.
B2B-активы МТС переходят под бренд ON
Ребрендинг затронет и продюсерские направления.
- KIONFILM, производитель оригинальных фильмов и сериалов, станет «ON Студия».
- Музыкальная компания МТС Лейбл трансформируется в «ON Лейбл».
- Продюсирование офлайн-мероприятий будет сосредоточено в новом подразделении «ON Шоу», которое ранее не имело отдельного бренда.
Продажа билетов на различные мероприятия консолидируется в сервисе Ticketland, а в структуре холдинга сохраняются билетные системы «Базис» и Ticketscloud, а также сервис Bartello.
Генеральный директор ON Медиа Софья Митрофанова отметила, что ребрендинг отражает новую главу развития медиахолдинга.
«Наши корпоративные связи с экосистемой МТС неразрывны, но мы строим медиахолдинг с учетом нашего индустриального опыта, возможностей и потенциала. Объединяя, трансформируя наш бизнес, мы обновляем не только суть, но и название», — отметила генеральный директор ON Медиа Софья Митрофанова.
Контекст
МТС Медиа была основана в 2024 году и объединяет ключевые развлечения экосистемы: онлайн-кинотеатр KION, стриминг МТС Музыка, книжный сервис Строки, МТС Лейбл и МТС Live. Экосистема МТС охватывает мобильную и фиксированную связь, интернет, ТВ, финтех и ИТ-решения. По данным МТС, услугами Группы пользуются 88,8 млн абонентов в России и Беларуси, а розничная сеть насчитывает 3,9 тыс. магазинов.
Фото: Roberta Sant'Anna / Unsplash
