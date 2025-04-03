«Госуслуги» начнут блокировать доступ к финданным в подозрительных профилях

Портал «Госуслуги» ограничит доступ к финансовой информации в личном кабинете на 72 часа при подозрении, что доступ к аккаунту оказался у мошенников. Об этом сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.

Доступ могут ограничить к разделам «Доходы и налоги», «Работа и пенсия», а также «Льготы и выплаты». Мошенники не смогут получить информацию о финансах, даже если взломают профиль. При подозрении на взлом аккаунта также ограничат возможность войти с помощью «Госуслуг» на сайтах микрофинансовых организаций или активировать мобильное приложение «Госключ».

Если доступ в заблокированный профиль необходим раньше, то пользователю нужно обратиться в центр обслуживания. Для разблокировки надо предоставить паспорт и СНИЛС.

Владимир Путин в начале апреля подписал закон о мерах борьбы с телефонными и кибермошенниками. В пакет вошли около 30 мер, которые направлены на противодействие мошенникам и защиту денежных средств россиян.

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