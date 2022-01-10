Продажи беспроводных наушников в России подскочили на 40%

По итогам 2021 года в России было продано 11,9 млн беспроводных наушников на сумму 51 млрд рублей, подсчитали аналитики МТС. По сравнению с 2020 годом прирост в натуральном выражении составил 40%, а в денежном — 37%.

Средняя стоимость беспроводных наушников, по данным компании, в январе-декабре 2021 года снизилась на 2% до 4,3 тыс. рублей.

На первом месте по количеству проданных устройств находится компания JBL, которая заняла 20% рынка беспроводных наушников. Следом расположились Xiaomi и Apple, с 14% и 11% соответственно. В денежном выражении лидером является Apple, которая по итогам года заняла 41% рынка. На втором месте JBL с 14,3%, на третьем — Samsung с 10,6%.

Самые популярные беспроводные наушники по количеству проданных экземпляров:

Xiaomi Mi TWS Earbuds Basic 2

Apple Airpods 2

Apple Airpods Pro

Honor Choice

JBL Tune 225 TWS

Спрос на проводные модели продолжает падать, отмечают аналитики. В 2021 году количество купленных наушников без Bluetooth сократилось на 16%, а их доля в натуральном выражении составила 45%.

По данным МТС, на увеличение спроса влияет улучшение характеристик Bluetooth-гаджетов. Среднее время автономной работы беспроводных гаджетов в 2021 году увеличилось на 20% до 6,5 часов. При этом средняя стоимость моделей с функцией активного шумоподавления снизилась на 30% до 8 тыс. рублей.

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