Samsung представил чип для карт со сканером отпечатков пальцев

Компания Samsung Electronics разработала микросхему со сканером отпечатков пальцев для защиты платежных карт и электронных пропусков. Технология должна сделать покупки быстрее и безопаснее.
Чип включает в себя модуль безопасности, датчик отпечатков и процессор, говорится в релизе компании.
Чип получает информацию с помощью сканера отпечатков, хранит эти данные благодаря Secure Element, обрабатывает информацию при помощи защищенного процессора.
Объединение этих функций в одной микросхеме поможет производителям сократить количество чипов для карт и оптимизировать выпуск биометрических платежных карт.
В компании заявили, что систему невозможно обойти с помощью незаконных методов, таких как искусственные отпечатки пальцев.
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Фото на обложке: Samsung
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