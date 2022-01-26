Samsung представил чип для карт со сканером отпечатков пальцев

Компания Samsung Electronics разработала микросхему со сканером отпечатков пальцев для защиты платежных карт и электронных пропусков. Технология должна сделать покупки быстрее и безопаснее.

Чип включает в себя модуль безопасности, датчик отпечатков и процессор, говорится в релизе компании.

Чип получает информацию с помощью сканера отпечатков, хранит эти данные благодаря Secure Element, обрабатывает информацию при помощи защищенного процессора.

Объединение этих функций в одной микросхеме поможет производителям сократить количество чипов для карт и оптимизировать выпуск биометрических платежных карт.

В компании заявили, что систему невозможно обойти с помощью незаконных методов, таких как искусственные отпечатки пальцев.

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