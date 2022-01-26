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Samsung представил чип для карт со сканером отпечатков пальцев

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Компания Samsung Electronics разработала микросхему со сканером отпечатков пальцев для защиты платежных карт и электронных пропусков. Технология должна сделать покупки быстрее и безопаснее.

Samsung представил чип для карт со сканером отпечатков пальцев

Чип включает в себя модуль безопасности, датчик отпечатков и процессор, говорится в релизе компании. 

Чип получает информацию с помощью сканера отпечатков, хранит эти данные благодаря Secure Element, обрабатывает информацию при помощи защищенного процессора. 

Объединение этих функций в одной микросхеме поможет производителям сократить количество чипов для карт и оптимизировать выпуск биометрических платежных карт.

В компании заявили, что систему невозможно обойти с помощью незаконных методов, таких как искусственные отпечатки пальцев.

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Фото на обложке: Samsung

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