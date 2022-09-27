Илон Маск впервые возглавил ежегодный рейтинг американского Forbes. Четыре года подряд в этом статусе находился Джефф Безос, но он растерял состояние из-за падения стоимости акций Amazon.
Forbes USA опубликовал традиционный ежегодный рейтинг 400 богатейших предпринимателей США, который в 2022 году возглавил глава Tesla и SpaceX Илон Маск. Его состояние оценили в $251 млрд, что на 32% больше, чем в 2021 году.
Маск опустил на вторую строчку рейтинга бывшего руководителя Amazon Джеффа Безоса, который возглавлял рейтинг четыре года подряд. Состояние Безоса за год сократилось на 25% до $151 млрд в том числе из-за падений стоимости акций Amazon более чем на 20%.
Места рейтинга с третьего по пятое выглядят так:
- основатель Microsoft Билл Гейтс ($106 млрд);
- сооснователь Oracle Ларри Эллисон ($101 млрд);
- основатель Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт ($95 млрд).
Самой состоятельной женщиной США признана вдова совладельца Koch Industries Джули Кох с капиталом в $56 млрд. Второе место за акционером Walmart Элис Уолтон ($55,7 млрд), третью строчку рейтинга заняла бывшая супруга Джеффа Безоса Маккензи Скотт ($37,7 млрд), которая получила от бывшего супруга значительную часть акций Amazon.
Общее состояние 20 самых состоятельных участников рейтинга оценили в $1,6 трлн, что на $235 млрд меньше, чем в 2021 году.
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