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Илон Маск впервые возглавил ежегодный рейтинг американского Forbes

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Илон Маск впервые возглавил ежегодный рейтинг американского Forbes. Четыре года подряд в этом статусе находился Джефф Безос, но он растерял состояние из-за падения стоимости акций Amazon.

Илон Маск впервые возглавил ежегодный рейтинг американского Forbes

Forbes USA опубликовал традиционный ежегодный рейтинг 400 богатейших предпринимателей США, который в 2022 году возглавил глава Tesla и SpaceX Илон Маск. Его состояние оценили в $251 млрд, что на 32% больше, чем в 2021 году.

Маск опустил на вторую строчку рейтинга бывшего руководителя Amazon Джеффа Безоса, который возглавлял рейтинг четыре года подряд. Состояние Безоса за год сократилось на 25% до $151 млрд в том числе из-за падений стоимости акций Amazon более чем на 20%.

Места рейтинга с третьего по пятое выглядят так:

  • основатель Microsoft Билл Гейтс ($106 млрд);
  • сооснователь Oracle Ларри Эллисон ($101 млрд);
  • основатель Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт ($95 млрд).

Самой состоятельной женщиной США признана вдова совладельца Koch Industries Джули Кох с капиталом в $56 млрд. Второе место за акционером Walmart Элис Уолтон ($55,7 млрд), третью строчку рейтинга заняла бывшая супруга Джеффа Безоса Маккензи Скотт ($37,7 млрд), которая получила от бывшего супруга значительную часть акций Amazon.

Общее состояние 20 самых состоятельных участников рейтинга оценили в $1,6 трлн, что на $235 млрд меньше, чем в 2021 году.

Фото на обложке: nbcnews

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