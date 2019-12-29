Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Сбербанк выпустил бесплатную цифровую кредитку — к ней можно подключить Apple Pay

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Сбербанк выпустил цифровую кредитную карту, которую можно оформить в приложении «Сбербанк Онлайн». Об этом рассказали в пресс-службе банка.

Сбербанк выпустил бесплатную цифровую кредитку — к ней можно подключить Apple Pay

 Максимальный кредитный лимит по карте составляет 600 тысяч рублей, льготный период — 50 дней, процентная ставка — 23,9% годовых. Карта доступна для клиентов банка после предварительного одобрения.

Использовать карту можно сразу после подписания договора, которое тоже происходит в приложении. Процесс оформления занимает несколько минут, утверждают в банке.

После оформления карту можно подключить к Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, расплачиваться ею в офлайн и онлайн магазинах и получать за покупки бонусы «Спасибо». С карты можно переводить и снимать наличные.

При желании карту можно заменить на пластиковую в любом отделении банка.

Сбербанк не берет комиссию за обслуживание цифровой карты. Смс-оповещения об операциях по карте тоже приходят бесплатно.

Фото: Gil C / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

29 декабря 2019

P&G CEO Challenge

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

31 декабря 2019

The Global Fundraising Stage 2020

31 декабря 2019

Совместная инициатива Физтех Акселератора и X5 Retail Group

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

21 января 2020

Лидерство в управлении изменениями

28 января 2020

CSTB.Telecom & Media

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

29 декабря 2019

P&G CEO Challenge

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

31 декабря 2019

The Global Fundraising Stage 2020

31 декабря 2019

Совместная инициатива Физтех Акселератора и X5 Retail Group

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

21.01.2020

Лидерство в управлении изменениями

28.01.2020

CSTB.Telecom & Media

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

3 — 10 января 2020

Выездная школа программирования GoToCamp

15 января — 18 марта 2020

Продуктовый лидер

20 января — 27 мая 2020

«Энергия HR». Программа развития HR и бизнес руководителей

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ