Сбербанк выпустил бесплатную цифровую кредитку — к ней можно подключить Apple Pay

Сбербанк выпустил цифровую кредитную карту, которую можно оформить в приложении «Сбербанк Онлайн». Об этом рассказали в пресс-службе банка.

Максимальный кредитный лимит по карте составляет 600 тысяч рублей, льготный период — 50 дней, процентная ставка — 23,9% годовых. Карта доступна для клиентов банка после предварительного одобрения.

Использовать карту можно сразу после подписания договора, которое тоже происходит в приложении. Процесс оформления занимает несколько минут, утверждают в банке.

После оформления карту можно подключить к Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, расплачиваться ею в офлайн и онлайн магазинах и получать за покупки бонусы «Спасибо». С карты можно переводить и снимать наличные.

При желании карту можно заменить на пластиковую в любом отделении банка.

Сбербанк не берет комиссию за обслуживание цифровой карты. Смс-оповещения об операциях по карте тоже приходят бесплатно.

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