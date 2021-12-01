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«Сбер» запустил в Беларуси сервис доставки еды «Еду!»

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

«Сбер» запустил в Беларуси сервис доставки продуктов «Еду!». Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор «Сбера» Иван Горшунов.

«Сбер» запустил в Беларуси сервис доставки еды «Еду!»
На данный момент сервис работает только в Минске. На сайте сервиса указано, что он осуществляет доставку продуктов и товаров для дома за 30 минут.

«Мы сделали это, сделали гораздо круче других игроков на рынке, сделали за несколько месяцев, сделали вопреки всем ограничениям», — сообщил Горшунов.

Для сервиса были созданы собственная order management system/crm, приложение для курьеров/сборщиков, клиентские приложения, аналитика. По словам Горшунова, на разработку сервиса ушло всего три месяца. Над запуском «Еду!» также работал глава экосистемных продуктов СберБанк (Беларусь) Артем Михайлов.

«Во-вторых, мы сделали офигенный брендинг, создали собственный hr-бренд , отшили одежду, сумки, даже транспорт кастомный», — отметил Горшунов.

Согласно информации на сайте проекта, управление сервисом «Еду!» ведет ООО «Сбер Экспресс». Это юрлицо «Сбер» зарегистрировал в Минске в сентябре 2021 года.

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Фото на обложке: hodim / Shutterstock

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