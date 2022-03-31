«Сбер» запустил бота в Telegram для перевода голосовых сообщений в текст

SberDevices запустил бесплатного бота в Telegram, который переводит голосовые сообщения на русском языке в текстовый формат. Об этом сообщила пресс-служба «Сбера».
Бот работает на основе технологии распознавания речи SmartSpeech. В компании считают, что это будет удобным инструментом для журналистов, копирайтеров, переводчиков и представителей других профессий, которым необходимо работать с текстами.
Использовать бот можно как в личной переписке, так и в групповых чатах. Возможна расшифровка голосовых сообщений и загруженных одноканальных аудиофайлов на русском языке весом до 20 Мб в кодировках MP3, WAV (8–96 кГц), FLAC и OggOpus.
Фото на обложке: Unsplash
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