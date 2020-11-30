Сбербанк купит мажоритарную долю в сервисе доставки продуктов «СберМаркет». Сделка будет закрыта после необходимых согласований. Сумма инвестиций составит около 12 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого зампреда правления Сбербанка Льва Хасиса.

Сбербанк приобретет мажоритарную долю в «СберМаркете»