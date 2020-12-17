Произошел сбой в работе Telegram

Светлана Зыкова
В работе мессенджера Telegram 16 декабря после 16:00 по Москве произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные Downdetector, который отслеживает работу популярных сервисов и сайтов.
Произошел сбой в работе TelegramСветлана Зыкова
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