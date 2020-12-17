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Произошел сбой в работе Telegram

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Светлана Зыкова
Светлана Зыкова

Главный редактор Rusbase

Светлана Зыкова

В работе мессенджера Telegram 16 декабря после 16:00 по Москве произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные Downdetector, который отслеживает работу популярных сервисов и сайтов.

Произошел сбой в работе Telegram

Downdetector зафиксировал сбои в основном в России, Украине, Белоруссии и некоторых странах Европы. 90% пользователей, сообщивших о проблемах, отметили, что у них отсутствует подключение к сервису, у 9% пользователей не отправляются сообщения.

 

Скриншот: Downdetector.ru

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