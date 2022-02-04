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В российском сегменте интернета произошел массовый сбой

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российский сегмент интернета охватил массовый сбой. Пользователи жалуются на проблемы в работе множества сервисов, в том числе VK, Instagram, WhatsApp, «Ростелеком», МТС, Tele2. Количество жалоб на сайте Downdetector превышает десятки тысяч.

В российском сегменте интернета произошел массовый сбой

По данным Downdetector, количество жалоб на работу VK по актуальным на момент публикации данным составляет 45 тысяч. В основном они касаются функционирования веб-сайта и приложения.

В 19:55 мск в официальном аккаунте VK в Twitter появилось сообщение с текстом «начинаем подниматься». Количество жалоб на Downdetector также снизилось.

Всплеск количества жалоб зафиксирован у Telegram. По информации на 19:30 мск, количество жалоб составляет 74 и постепенно растет. Аналогичная ситуация у Instagram – 90 жалоб с тенденцией к росту, и у Tele2 – 68 жалоб, в основном связанные с работой мобильного интернета.

Из-за технического сбоя была вынуждена остановить торги Санкт-Петербургская биржа. Причины сбоя там пока не выяснили и занимаются этим.

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Фото: Скриншоты сайта Downdetector

Фото на обложке: Vector Tradition / Shutterstock

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