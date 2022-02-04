В российском сегменте интернета произошел массовый сбой

Российский сегмент интернета охватил массовый сбой. Пользователи жалуются на проблемы в работе множества сервисов, в том числе VK, Instagram, WhatsApp, «Ростелеком», МТС, Tele2. Количество жалоб на сайте Downdetector превышает десятки тысяч.

По данным Downdetector, количество жалоб на работу VK по актуальным на момент публикации данным составляет 45 тысяч. В основном они касаются функционирования веб-сайта и приложения.

В 19:55 мск в официальном аккаунте VK в Twitter появилось сообщение с текстом «начинаем подниматься». Количество жалоб на Downdetector также снизилось.

Всплеск количества жалоб зафиксирован у Telegram. По информации на 19:30 мск, количество жалоб составляет 74 и постепенно растет. Аналогичная ситуация у Instagram – 90 жалоб с тенденцией к росту, и у Tele2 – 68 жалоб, в основном связанные с работой мобильного интернета.

Из-за технического сбоя была вынуждена остановить торги Санкт-Петербургская биржа. Причины сбоя там пока не выяснили и занимаются этим.

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Фото: Скриншоты сайта Downdetector