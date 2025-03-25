Мошенники стали использовать образ Юры Борисова в рекламе игр для легкого заработка

Мошенники начали использовать для обмана россиян рекламу с образами актера Юры Борисова и других российских и зарубежных звезд, сообщил в своем Telegram-канале разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью F6 (бывшая Group-IB).

Суть схемы. Аналитики компании обнаружили в популярной соцсети серию постов, в которой рекламируются игры, обещающие пользователям легкий заработок — MeowCraft и «Наш слон». В этих мини-приложениях игрокам предлагается зарабатывать игровую валюту, выполняя несложные действия, но на самом деле эти проекты — примеры инвестиционного обмана, рассказали специалисты.

По их словам, в MeowCraft игроков завлекают кликбейтной фразой «Юра Борисов не получил “Оскар” и теперь уйдет из кино?» В постах также говорится, что актер стал амбассадором проекта, а перешедшим по ссылке в игру обещают промокод на 5 тыс. рублей, которые якобы можно сразу вывести на карту.

Чьи еще образы используются? Реклама игры «Наш слон» почти полностью копирует объявления MeowCraft, отметили в F6. Там считают, что у этих игр один разработчик. Аналитики добавили, что в рекламных постах использовались образы не только Борисова, но и других звезд, включая актеров Никиту Кологривого, Анну Хилькевич, блогера Карину Кросс и певицу Ольгу Бузову.

В F6 пояснили, что когда пользователь пытается вывести валюту из игр, то получает сообщение об ошибке из-за недостаточного баланса. Затем мошенники предлагают приобрести «недостающую» криптовалюту TON в виртуальном обменнике — в результате игрок теряет все вложенные средства.

Мошенники часто используют имена известных людей или брендов, запуская фишинговые проекты, особенно это популярно в сфере криптовалют, рассказывали Русбейс в компании F.A.C.C.T. Например, в одном из таких проектов реклама псевдоинвестиций распространялась от имени Павла Дурова.

Ранее Русбейс выяснил, что россияне стали скупать на маркетплейсах товары с образами Борисова после того, как актер был номинирован на «Оскар» за роль в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера. Популярностью пользуются подушки, маски, фигуры в полный рост и даже вешалки.

Фото на обложке: Amanda Edwards / Getty Images