СДЭК объединяет Wb, Ozon и Яндекс Маркет в «одном окне»

СДЭК объединил крупнейшие маркетплейсы России в «единое окно». Логистический оператор впервые предложил продавцам готовые подключения по модели DBS сразу к Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркету». Это первый комплексный сервис на рынке, который работает одновременно с тремя лидерами e-commerce.

Правила игры меняются

По данным Data Insight, в 2024 году объем онлайн-ритейла в России достиг 11,2 трлн руб., и более 60% этого оборота пришлись на маркетплейсы. Но рост замедлился: в 2025 году число продавцов на крупнейших площадках впервые снизилось примерно на 2%.

Все больше предпринимателей идут в мультиканальные продажи и запускают собственные интернет-магазины. Уже 26,6% селлеров работают сразу с двумя или тремя маркетплейсами, и это в основном компании с высоким оборотом.

Рынок онлайн-ритейла зрел, но нестабилен

На фоне этих изменений СДЭК предлагает инфраструктуру, которая позволяет селлерам не зависеть полностью от площадок. Интеграция по DBS дает возможность управлять процессами доставки через единый интерфейс, не теряя контроля над сервисом и затратами. Для малого и среднего бизнеса это инструмент, который позволяет расширять каналы продаж без роста операционных расходов.

Контроль над доставкой возвращается к продавцам

Генеральный директор СДЭК Вячеслав Пиксаев отметил, что у российских селлеров до сих пор не было аналогичных решений от других логистических операторов. По его словам, единое окно интеграций формирует новый сегмент услуг, а сама экосистема СДЭК дополняется инструментами для продвижения и управления финансами. Помимо доставки и фулфилмента, компания уже предлагает AdTech-сервисы и платёжное решение CDEK Pay.

Интеграции расширяют экосистему СДЭК

Селлеры смогут создать виртуальный склад и синхронизировать его со складом маркетплейса. Подключение проходит через личный кабинет СДЭК: доступна пошаговая инструкция, выбор тарифов и зоны продаж.

После активации заказы автоматически формируются в системе и синхронизируются по статусам доставки. Доставка идёт через курьеров или пункты выдачи СДЭК.

Услуга доступна уже в личном кабинете

В планах компании — выйти за пределы «большой тройки» и подключить нишевые площадки. Для селлеров это означает постепенное расширение каналов продаж и новых точек входа в онлайн-ритейл.

Новый стандарт для e-commerce

Селлеры впервые получили инструмент, который соединяет сразу три крупнейших маркетплейса и возвращает им контроль над логистикой. Для рынка это шаг в сторону зрелости: меньше хаоса, больше инфраструктуры.