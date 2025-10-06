Компания AMD поставит OpenAI Сэма Альтмана сотни тысяч чипов

Компания-производитель интегральных микросхем AMD заключила крупнейшее соглашение в своей истории — поставку чипов искусственного интеллекта для OpenAI. Контракт оценивается в десятки миллиардов долларов и предусматривает опцион для OpenAI на покупку до 10% акций AMD. После объявления сделки акции компании подскочили на 38%, достигнув $226,71, что стало крупнейшим внутридневным ростом более чем за девять лет.

Условия масштабной сделки

По данным Reuters, соглашение предусматривает развертывание сотен тысяч графических процессоров AMD общей мощностью 6 гигаватт в течение нескольких лет — объём, сопоставимый с энергопотреблением пяти миллионов американских домохозяйств.

Первые поставки запланированы на вторую половину 2026 года, когда OpenAI построит дата-центр мощностью 1 гигаватт на базе чипов MI450.

В рамках сделки OpenAI получила опцион на покупку 160 млн акций AMD по цене 1 цент за акцию. Транши будут открываться по мере достижения целевых показателей, включая уровень котировок $600 за акцию. Таким образом, OpenAI сможет стать миноритарным акционером одного из ключевых игроков рынка ИИ-чипов.

Акции AMD взлетели

После объявления сделки капитализация AMD выросла на $80 млрд, а акции достигли максимума за более чем год, пишет Bloomberg. Исполнительный вице-президент компании AMD Форрест Норрод назвал соглашение «трансформационным не только для AMD, но и для всей отрасли».

По его словам, OpenAI получит мощный инструмент для расширения вычислительных ресурсов, а AMD — долгосрочный источник дохода, который может превысить $100 млрд в течение четырёх лет с учётом контрактов с другими клиентами.

По данным Bloomberg, топ-менеджеры AMD прогнозируют, что уже с 2026 года сотрудничество с OpenAI станет драйвером прибыли, а в 2027-м ускорит рост выручки от сегмента ИИ-GPU (Graphics Processing Unit — графический процессор), который может достичь $6,5 млрд в год.

OpenAI готова снизить зависимость от Nvidia

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман назвал соглашение с AMD «крупным шагом в создании инфраструктуры, необходимой для раскрытия потенциала искусственного интеллекта».

Ранее Nvidia объявила о намерении инвестировать до $100 млрд в инфраструктуру OpenAI, включая системы мощностью не менее 10 гигаватт. Для AMD сделка с OpenAI стала шансом закрепиться на рынке, где лидерство Nvidia остаётся безоговорочным.

Финансирование и риски

Остаётся неясным, как OpenAI будет финансировать совместный с AMD проект: только в первом полугодии 2025 года компания потратила $2,5 млрд при выручке около $4,3 млрд, пишет Bloomberg. Сэм Альтман ранее заявлял, что намерен инвестировать «триллионы» в инфраструктуру, необходимую для поддержки масштабных ИИ-сервисов.

Bloomberg отмечает, что по мере роста числа подобных соглашений на рынке усиливаются опасения о формировании нового пузыря — аналогичного «доткомовскому» в конце 1990-х годов (образовался в результате взлёта акций интернет-компаний).

Контекст

Для AMD, одной из самых успешных технологических компаний планеты, контракт с OpenAI Сэма Альтмана стал стратегическим прорывом. Компания, долгое время уступавшая Nvidia в сегменте ИИ-чипов, впервые получает возможность конкурировать на равных за крупнейших клиентов в мире. Соглашение демонстрирует ускорение капитализации всего сектора — технологические корпорации делают ставку на многолетний рост спроса на вычислительные мощности. Для OpenAI это способ укрепить инфраструктуру и уменьшить зависимость от одного поставщика, а для AMD — шанс превратить свой ИИ-бизнес в основной источник дохода.

