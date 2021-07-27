РЭШ запустила третий сезон подкаста «Экономика на слух»

Российская экономическая школа запустила новый сезон подкаста «Экономика на слух» с профессорами РЭШ, представителями ЦБ, науки и бизнеса в качестве гостей. Эксперты рассказывают об устройстве экономики, кризисах и многом другом. Эпизоды выходят каждый вторник.

Уже доступны три выпуска на темы налогов, аукционов и управления личными финансами. В будущих эпизодах гости поговорят о финансах, здоровье, кризисах, технологиях и рынках.

В прошлых сезонах эксперты обсудили, как кризисы влияют на здоровье, чем опасен доллар, влияет ли на нас сегодня отмена крепостного права, зачем нужны цифровые деньги, как открыть бизнес и другие вопросы.

В качестве гостей нового сезона выступили:

Олег Шибанов, профессор РЭШ, директор финансового центра «Сколково-РЭШ»;

Петр Дорожкин, руководитель управления финансовой эффективности банка ВТБ, приглашенный преподаватель РЭШ;

Денис Ремизов, генеральный директор и основатель компании Carlink, и другие.

Послушать выпуски можно по ссылке.

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