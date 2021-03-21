Пользователи обвинили Google Translate и Яндекс.Переводчик в сексизме

Преподавательница медицины из Венгрии Дора Варга сообщила о сексизме при переводе текста в Google Translate с английского языка. В венгерском переводе — языке, в котором нет гендерных местоимений — сервис добавлял женский род к таким действиям, как уборка или мытье посуды. В то же время к заработку денег или чтению подставлялось местоимение «он». Подобный перевод также выдает сервис Яндекс.Переводчик, отметил бывший главный редактор TJournal Никита Лихачев.

На публикацию Доры Варги обратил внимание Никита Лихачев. Пользовательница опубликовала скриншот перевода в Google Translate, в котором для перевода с гендерно-нейтрального языка на английский сервис подобрал следующие местоимения: «Он умный. Он читает. Он преподает. Он исследует. Он занимается музыкой. Он зарабатывает много денег» и «Она красивая. Она моет посуду. Она готовит. Она воспитывает детей. Она убирает. Она ассистентка».

В венгерском языке личные местоимения используются в качестве спутников вместе с соответствующей формой глагола. ő относится как к женскому, так и к мужскому роду. «​​Венгерский — гендерно-нейтральный язык, в нем рода или гендерных местоимений, поэтому Google Translate автоматически определяет пол. Вот как в 2021 году последовательно кодируется повседневный сексизм», — написала Дора Варга.

«Справедливости, не только у Google такая особенность: прогнал через „Яндекс.Переводчик“, там тоже рода раздаются волшебным образом». Мантра «Это алгоритмы, они нейтральны и не имеют предпочтения» не работает, когда алгоритмы обучались на данных, созданных людьми", — написал Никита Лихачев.

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