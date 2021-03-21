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Пользователи обвинили Google Translate и Яндекс.Переводчик в сексизме

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Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор RB.RU

Виктория Сафронова

Преподавательница медицины из Венгрии Дора Варга сообщила о сексизме при переводе текста в Google Translate с английского языка. В венгерском переводе — языке, в котором нет гендерных местоимений — сервис добавлял женский род к таким действиям, как уборка или мытье посуды. В то же время к заработку денег или чтению подставлялось местоимение «он». Подобный перевод также выдает сервис Яндекс.Переводчик, отметил бывший главный редактор TJournal Никита Лихачев.

Пользователи обвинили Google Translate и Яндекс.Переводчик в сексизме

На публикацию Доры Варги обратил внимание Никита Лихачев. Пользовательница опубликовала скриншот перевода в Google Translate, в котором для перевода с гендерно-нейтрального языка на английский сервис подобрал следующие местоимения: «Он умный. Он читает. Он преподает. Он исследует. Он занимается музыкой. Он зарабатывает много денег» и «Она красивая. Она моет посуду. Она готовит. Она воспитывает детей. Она убирает. Она ассистентка».

В венгерском языке личные местоимения используются в качестве спутников вместе с соответствующей формой глагола. ő относится как к женскому, так и к мужскому роду. «​​Венгерский — гендерно-нейтральный язык, в нем рода или гендерных местоимений, поэтому Google Translate автоматически определяет пол. Вот как в 2021 году последовательно кодируется повседневный сексизм», — написала Дора Варга.

«Справедливости, не только у Google такая особенность: прогнал через „Яндекс.Переводчик“, там тоже рода раздаются волшебным образом». Мантра «Это алгоритмы, они нейтральны и не имеют предпочтения» не работает, когда алгоритмы обучались на данных, созданных людьми", — написал Никита Лихачев.

Фото: PixieMe / Shutterstock

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