Селлеров Ozon не устроили новые правила отмены автоакций

Продавцы Ozon пожаловались, что маркетплейс стал понижать в выдаче пользователю карточки товаров, если продавец отказался от участия в автоакциях. Об этом пишут «Ведомости».

Федеральная антимонопольная служба в феврале 2025 года выдала Ozon и Wildberries предписание, по которому площадки должны ввести добровольный и прозрачный механизм участия продавцов в акциях. Тогда ФАС заявила, что компании вводят распродажу на товары продавцов без их предварительного согласия. Маркетплейсы должны были исполнить предписание до конца февраля, но затем срок продлили до конца марта.

Оzon дал продавцам возможность отказаться от участия в автоакциях, но новые инструменты оказались непрозрачными, заявили продавцы. Например, блокировка акций оказалась доступна только через Excel-файл и через сайт, при этом неясно, как система отработает, если данные из Excel будут противоречить данным с сайта. Также нельзя сразу запретить участие всех товаров в автоакции — каждый товар нужно отмечать отдельно.

Маркетплейс также не предупредил, что из-за отключения автоакции видимость товаров в поисковой выдаче снижается на 10%, пожаловался один из продавцов. ФАС ранее запретила ухудшать положение продавцов, отказавшихся от автоакций. Представитель Ozon утверждает, что санкций нет, хотя участие в автоакциях поощряется продвижением товаров на 10 п. п.

Площадка косвенно подталкивает продавцов к участию в автоакциях, сказал газете менеджер по продукту сервиса аналитики маркетплейсов Mpstats Никита Дунаев. По его словам, если отказ от автоакций снижает приоритет карточки товара, это должно быть напрямую прописано в условиях. Снижение приоритета карточки может быть прямым нарушением предписания ФАС, считает директор АНО «Цифровизация и новые технологии» Алексей Кожевников.