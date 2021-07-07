Масштабирование по примеру Amazon: «Северсталь» выделила маркетплейс для B2B в отдельную компанию

«Северсталь» пошла по бизнес-модели Amazon и выделила свой маркетплейс для промышленных предприятий в отдельную компанию. На нем участники B2B-сектора смогут разместить и оформить заказ по нестратегическим закупкам. Этот рынок, по оценкам «Северстали», составляет около $20 млрд в год.
Industrial.Market функционирует в полном объеме. На сайте маркетплейса указано, что платформа позволит клиентам экономить 5−20% на закупках и упростить бизнес-процессы, а поставщикам иметь прямой выход к заказам крупнейших промышленных компаний.
Технический запуск платформы был проведен в ноябре 2020 года, во втором квартале 2021-ого – провела пилотные испытания. 7 июля в «Северстали» объявили, что выделили маркетплейс в отдельную компанию – ООО «Центр промышленных закупок».
«Мы планируем стать эффективным онлайн-консолидатором нестратегических закупок в России. B2B-рынок закупок в Европе и США прошел трансформацию по использованию похожего решения – Amazon Business – 5 лет назад. По итогам 2020 года дочерняя компания Amazon показала рост продаж свыше 50% – сильнее, чем сам Amazon», – цитируют «Ведомости» генерального директора Industrial.Market Андрея Нурумова.
«Северсталь» оценивает рынок нестратегических закупок в $20 млрд в год. Компания планирует через несколько лет занять его долю на «несколько десятков процентов».
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