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Ученые выявили способность иммунной системы акул противостоять коронавирусу

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Ученые из Висконсинского университета в США выявили способность иммунной системы акул противостоять всем видам и штаммам коронавируса. Открытие исследователей поможет предотвратить вспышки коронавирусной инфекции в будущем.

Ученые выявили способность иммунной системы акул противостоять коронавирусу

Исследование ученых из Висконсинского университета в США опубликовано в научном журнале Nature Communications.

По данным исследования, антителоподобные белки из иммунной системы акул способны предотвратить заражение человека любым видом коронавируса. Эти белки могут проникать в те места, в которые человеческие белки проникнуть не могут, и распознавать структуры, которые не могут распознать человеческие антитела к коронавирусу.

Ученые отметили, что белки акул не испытаны на людях и не смогут быть использованы для лечения в ближайшее время. Однако, использование этих белков позволит предотвратить вспышки коронавируса в будущем. Виде лекарств с белками акул, по данным исследователей, будет дешевле и лучше подходить для людей с ослабленной иммунной системой.

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Фото на обложке: Lewis Burnett / Shutterstock

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